Convenio del INAP para uso formativo de "Espacio Valdeavellano"

Martes, 21 Octubre 2025 13:40

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la resolución del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con la que se inserta el Convenio con la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera para la gestión compartida del uso del Centro de Formación, Cultura y Desarrollo “Espacio Valdeavellano” con fines formativos.

El Gobierno de España, a través del INAP, refuerza con este instrumento su papel como motor de la política de formación de los empleados públicos y como eje de cooperación interadministrativa.

El texto sitúa al INAP como entidad responsable de coordinar las actividades; proporcionar apoyo técnico, administrativo y logístico; colaborar en la elaboración y difusión de materiales; promover y planificar las actuaciones formativas; y transferir conocimiento a través de cursos, reuniones técnicas, comunicaciones y publicaciones.

Con esta publicación en el BOE, el Gobierno de España consolida en la provincia de Soria un ecosistema estable de capacitación pública que acerca la formación a los territorios, mejora la calidad del servicio y fortalece la cooperación entre administraciones desde un liderazgo claro del INAP.

El convenio fija una estimación económica total de 30.000 euros para su vigencia.

El INAP aporta 20.000 euros y la Diputación Provincial de Soria contribuye con 10.000 euros.

El Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera asume medios personales y materiales y la puesta a disposición del centro.

El acuerdo consolida a Valdeavellano de Tera como nodo territorial de formación para personal de la Administración General del Estado, la Junta de Castilla y León y la administración local.

Entre sus objetivos específicos figuran compartir el “Espacio Valdeavellano” como sede de actividades formativas, educativas y culturales, así como favorecer el intercambio de información, experiencias y conocimiento en transparencia, innovación y servicio público.

El Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera se compromete a mantener las instalaciones en condiciones óptimas, compartir espacios físicos y virtuales para la difusión y gestión de actividades, aportar medios y dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación.

El convenio recoge, además, la inclusión de la imagen institucional del INAP y del Ministerio en toda la comunicación vinculada a las actividades, tanto en soportes físicos como digitales.

El texto crea una Comisión de Seguimiento con presidencia del INAP y vicepresidencia de la Diputación, encargada de velar por el cumplimiento, resolver incidencias interpretativas y acordar por unanimidad las decisiones necesarias durante la ejecución.

La vigencia inicial del convenio es de un año, con posibilidad de prórroga por hasta cuatro años adicionales mediante acuerdo unánime y publicación de la adenda correspondiente.