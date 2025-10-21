Convenio del INAP para uso formativo de "Espacio Valdeavellano"
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la resolución del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con la que se inserta el Convenio con la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera para la gestión compartida del uso del Centro de Formación, Cultura y Desarrollo “Espacio Valdeavellano” con fines formativos.
El Gobierno de España, a través del INAP, refuerza con este instrumento su papel como motor de la política de formación de los empleados públicos y como eje de cooperación interadministrativa.
El texto sitúa al INAP como entidad responsable de coordinar las actividades; proporcionar apoyo técnico, administrativo y logístico; colaborar en la elaboración y difusión de materiales; promover y planificar las actuaciones formativas; y transferir conocimiento a través de cursos, reuniones técnicas, comunicaciones y publicaciones.
Con esta publicación en el BOE, el Gobierno de España consolida en la provincia de Soria un ecosistema estable de capacitación pública que acerca la formación a los territorios, mejora la calidad del servicio y fortalece la cooperación entre administraciones desde un liderazgo claro del INAP.
El convenio fija una estimación económica total de 30.000 euros para su vigencia.
El INAP aporta 20.000 euros y la Diputación Provincial de Soria contribuye con 10.000 euros.
El Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera asume medios personales y materiales y la puesta a disposición del centro.
El acuerdo consolida a Valdeavellano de Tera como nodo territorial de formación para personal de la Administración General del Estado, la Junta de Castilla y León y la administración local.
Entre sus objetivos específicos figuran compartir el “Espacio Valdeavellano” como sede de actividades formativas, educativas y culturales, así como favorecer el intercambio de información, experiencias y conocimiento en transparencia, innovación y servicio público.
El Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera se compromete a mantener las instalaciones en condiciones óptimas, compartir espacios físicos y virtuales para la difusión y gestión de actividades, aportar medios y dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación.
El convenio recoge, además, la inclusión de la imagen institucional del INAP y del Ministerio en toda la comunicación vinculada a las actividades, tanto en soportes físicos como digitales.
El texto crea una Comisión de Seguimiento con presidencia del INAP y vicepresidencia de la Diputación, encargada de velar por el cumplimiento, resolver incidencias interpretativas y acordar por unanimidad las decisiones necesarias durante la ejecución.
La vigencia inicial del convenio es de un año, con posibilidad de prórroga por hasta cuatro años adicionales mediante acuerdo unánime y publicación de la adenda correspondiente.