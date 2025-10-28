La Junta apoya modernización de Lavandería del Razón

Martes, 28 Octubre 2025 15:04

La Junta de Castilla y León ha apoyado la modernización de las instalaciones de la Lavandería del Razón con 160.000 euros.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha visitado esta mañana la empresa Lavandería del Razón, S.L.U., en San Andrés de Soria, acompañada de la alcaldesa de Almarza, Ascensión Pérez, de la promotora, Andreea Mihaela Popa, y de la directora territorial del ICECYL en Soria, Lola Borén, “para conocer unas instalaciones que cada año se modernizan y amplían su capacidad productiva gracias a la iniciativa privada y el apoyo financiero de la Junta de Castilla y León, que en los últimos ejercicios ha aprobado tres subvenciones por un importe global de 160.050,16 euros”, ha señalado la representante del Gobierno Autonómico en la provincia.

La empresa Lavandería del Razón, S.L.U. ha trabajado estos últimos años en la modernización y mejora de sus instalaciones, con el objetivo de consolidar su posición como referente en el sector de servicios de lavandería industrial en la provincia.

Fundada en 2017, Lavandería del Razón se ha especializado en el lavado, planchado y entrega de ropa a gran volumen, ofreciendo soluciones eficaces y personalizadas para profesionales de sectores como la hostelería, la sanidad y la restauración.

Su área de actuación abarca principalmente Soria, La Rioja y localidades cercanas, donde presta servicio con la máxima profesionalidad.

La empresa destaca por el uso de lavadoras industriales, reconocidas por su eficiencia y calidad, y por contar con un equipo técnico altamente cualificado.

Además de sus servicios principales, Lavandería del Razón ofrece alquiler de maquinaria y ropa profesional, incluyendo uniformes, ropa de cama y mantelería para eventos o necesidades puntuales.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de Instituto de la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha concedido tres ayudas a Lavandería del Razón, S.L.U. al amparo de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, destinadas a financiar los proyectos empresariales de inversión, dentro del ámbito territorial de Castilla y León y cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el fin de promover la creación de empresas y el desarrollo de la competitividad y la consolidación del tejido empresarial de las empresas existentes, mediante el fomento de la inversión, así como la creación de empleo vinculado a la misma y/o el mantenimiento de puestos de trabajo.

Se han financiado tres proyectos que han permitido impulsar la modernización de la empresa, ampliar su capacidad productiva y mejorar la eficiencia de sus procesos industriales. El primero, aprobado por el ICECYL en 2022, cuenta con una inversión de 54.835,33 euros y ha sido subvencionado con 12.427,16 euros.

Ha consistido en la adquisición e instalación de una nueva máquina de lavado y un vehículo con carrozado especial para el transporte de prendas, además de realizarse pequeñas obras de fontanería y mejoras en el aseo de las instalaciones.

Con el segundo proyecto, aprobado en 2024 y subvencionado con 80.421,58 euros, sobre una inversión de 201.053,95 euros, se han incorporado dos nuevas máquinas, una calandra con plegador y una lavadora industrial, y se ha invertido en lencería nueva para reforzar el servicio de arrendamiento de ropa de hogar, especialmente dirigido a clientes del sector hostelero.

El último proyecto, para el que se ha concedido una ayuda de 67.201,42 euros aprobada el pasado mes de julio, para una inversión de 168.003,00 euros, ha supuesto el traslado a su nueva ubicación, en el polígono industrial de San Andrés de Soria, localidad perteneciente al municipio de Almarza, a una nave de 449,74 metros cuadrados construidos, con el fin de ampliar la capacidad productiva de la empresa y mejorar la eficiencia de sus procesos, aprovechando maquinaria y equipos de transporte procedentes de su anterior sede, en Molinos de Razón.