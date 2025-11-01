Junta y Valdeavellano fortalecen formación de empleados públicos autonómicos

Sábado, 01 Noviembre 2025 14:03

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la alcaldesa de Valdeavellano de Tera, Laura Prieto, han suscrito un nuevo convenio para la gestión compartida del Centro de Formación, Cultura y Desarrollo Espacio Valdeavellano, con el objetivo de seguir impulsando la formación de los empleados públicos y reforzar la cooperación entre administraciones.

El acuerdo, firmado en la Delegación Territorial de la Junta en Soria, da continuidad a una colaboración que se mantiene desde hace dos décadas y que ha convertido a este centro, inaugurado en 2005, en un referente de la formación pública en Castilla y León.

La Consejería de la Presidencia, a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), destina una financiación anual de 20.000 euros para garantizar el mantenimiento de las instalaciones y el desarrollo de nuevas actividades formativas, tanto presenciales como virtuales

A lo largo de la presente legislatura, la ECLAP ha organizado 15 cursos con 955 plazas, y hasta finales de 2025 se impartirán otros cinco, alcanzando un total de 20 cursos y 1.345 plazas.

El Espacio Valdeavellano dispone de modernas instalaciones que acogen una programación actualizada en materias como liderazgo, comunicación, gestión pública, inteligencia artificial o prevención de riesgos laborales.

Según ha destacado González Gago, “la formación es una prioridad estratégica del Gobierno de Castilla y León, esencial para modernizar los servicios públicos, profesionalizar a los empleados públicos y avanzar en la cohesión territorial, especialmente en el medio rural”.

En este sentido, este centro permite que la formación llegue más lejos, acercando la capacitación y el conocimiento a quienes trabajan directamente al servicio de los vecinos en el medio rural.

El convenio, firmado en presencia del director general de la Función Pública, Francisco Raedo, y de la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, refuerza el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo del medio rural y la mejora de la Administración desde todos los territorios. Como ha subrayado el consejero, “desde un pequeño municipio como Valdeavellano de Tera, de algo más de 200 habitantes, se está contribuyendo al desarrollo de toda la Comunidad y a la cohesión de Castilla y León”.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogable por otros dos, y contará con una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas partes para garantizar el cumplimiento de los objetivos y la evaluación de los resultados.