La Cuerda del Pozo desciende al 60 por ciento de sus reservas

Martes, 14 Octubre 2025 09:18

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 151,581 hectómetros cúbicos de agua, el 60,93 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 154,632 hectómetros cúbicos, el 62,16 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 132,324 hectómetros cúbicos de agua, el 53,19 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 4,00 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -3,051 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones reistradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 3,00 litros por metro cuadrado.