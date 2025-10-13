Salduero procesiona por primera vez a la Virgen del Pilar

Lunes, 13 Octubre 2025 08:39

Salduero ha procesionado, por primera vez en su historia, a la Virgen del Pilar.

Para ello, esta localidad pinariega ha contado con la Guardia Civil del cuartel de Covaleda que se ha hecho presente en la localidad para celebrar la festividad de su patrona.

El municipio de Salduero, como anfitrión, ha decorado la iglesia y las andas con la imagen.

Una gran bandera española ha lucido en el puente sobre el Duero