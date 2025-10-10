Duruelo de la Sierra explora posibilidades de monte y madera en Durufema

Viernes, 10 Octubre 2025 16:52

Duruelo de la Sierra vuelve este fin de semana a mirar a las posibilidades de los montes y la madera, en una nueva edición de Durufema.

La alcaldesa durolense, Cristina Rubio, ha subrayado que el sector está en un momento decisivo, por lo que la feria, que se desarrollará durante todo este fin de semana, pretende reivindicar el valor integral de la madera.

Para ello, el programa incluye coloquios, talleres, mesas redondas y actividades en el polideportivo cubierto de Duruelo de la Sierra.

Rubio ha destacado que es necesario considerar a la madera desde diferentes enfoques, con la sostenibilidad como telón de fondo para conseguir el desarrollo rural y luchar contra la despoblación, que también afecta a la comarca soriana de Pinares.

La alcaldesa durolense ha señalado que la feria pretende "demostrar que el futuro del monte soriano pasa por un modelo equilibrado y multifuncional, capaz de generar riqueza de forma respetuosa con el entorno".

Rubio ha subrayado que es imprescindible que la riqueza que se generan en los montes se quede en la comarca pinariega.

"Tenemos que intentar que todos los aprovechamientos forestales reviertan en el territorio. Así garantizaremos la sostenibilidad de nuestros montes y tendremos una herramienta para combatir la despoblación", ha recalcado a los periodistas.

Rubio, que conoce bien la evolución del polígono industrial de Duruelo de la Sierra y la industria de la madera y el mueble, ha reconocido que el polígono no está en su mejor momento, tras marcharse una “generación entera” de la zona.

Pero ha subrayado que hay todavía mucha gente que está empeñada en revertir la situación.

La alcaldesa durolense ha reconocido que se cometió un error histórico que terminó lastrando a todo el sector del mueble y la madera, al intentar competir en precio con las grandes distribuidoras de muebles, cuando la “gran baza” es diseñar un “mueble de calidad con un servicio y una atención al cliente excepcionales.

Por ello, ha reclamado una “discriminación positiva” que permita a las empresas lcoales competir en igualdad de condiciones.