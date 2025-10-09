EL Ramo de San Juan, en Salduero, reconocido con Premio Colodra Institucional 2025

Jueves, 09 Octubre 2025 13:08

La Diputación de Soria ha concedido a la parroquia de San Juan Bautista de Salduero el Premio Colodra Institucional 2025 y ha anunciado que la votación popular se abrirá el 14 de octubre a las 00:00 horas.

La Diputación de Soria ha concedido el Premio Colodra Institucional 2025 a la Parroquia de San Juan Bautista de Salduero, en reconocimiento a la tradición del Ramo de San Juan, una de las manifestaciones más singulares y arraigadas del folclore soriano.

Cada 24 de junio, las jóvenes del pueblo, vestidas con el traje regional de piñorra, presentan al Santo el tradicional Ramo de San Juan, un pinocho adornado con cintas de seda y lazos de colores, del que cuelgan roscos, naranjas y cerezas. Este rito, ligado históricamente a la Cofradía de San Juan, hunde sus raíces en tiempos lejanos y constituye un ejemplo vivo de patrimonio cultural inmaterial.

Elemento inseparable del Ramo son los Cantares: versos de ocho sílabas o cuartetas rimadas que las jóvenes entonan en distintos momentos del ritual, pidiendo por las autoridades, por el pueblo y, de forma especial, por los ausentes y emigrantes.

La Diputación, a través de este galardón, reconoce la Parroquia de San Juan Bautista y la participación vecinal que mantiene viva una celebración que refuerza los lazos comunitarios y preserva la identidad cultural de Salduero y de toda la provincia de Soria.

Por otro lado, desde el departamento de Cultura de la institución provincial se anuncia que el próximo 13 de octubre se abre el periodo de votación con los tres finalistas del Premio Popular de 2025 en la página web de la institución provincial.

A esta edición del premio popular se han presentado siete asociaciones culturales sorianas, quedando como finalistas: los Mozos y Mozas de Villar del Río, el Ayuntamiento de El Royo y Comisión Organizadora Desfile Mantón de Manila y Capa Castellana y la Asociación Alcozar.

El Premio Colodra, convocado por la Diputación Provincial de Soria y dotado con 1.000 euros en sus dos modalidades, institucional y popular, tiene como finalidad reconocer y poner en valor el esfuerzo de particulares, asociaciones o entidades que trabajan por la conservación y difusión del folclore, la cultura popular y la tradición oral soriana en todas sus expresiones.

La entrega de estos galardones se enmarca cada año en la celebración del Día de la Provincia, una cita que combina orgullo local, tradición y futuro.

Este año, durante el Día de la Provincia de 2025 celebrado en la localidad de Ólvega, los protagonistas fueron la Asociación Junta Gestora del Monte de la Sociedad del Conde de la Póveda de Soria, premiada en la categoría institucional de 2024, y la Asociación El Roblazo de Utrilla, que se alzó con el reconocimiento popular de 2024 tras obtener un 67,69 % de los votos. Ambos recibieron la tradicional colodra en un acto que se convirtió en una auténtica fiesta de identidad cultural.