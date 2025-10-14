Covaleda se llena de micología y artesanía para disfrutar del otoño

Martes, 14 Octubre 2025 17:15

Covaleda estrena el próximo fin de semana la programación de otoño con una doble cita en la que la micología y la artesanía serán las protagonistas.

Del 17 al 18 de octubre, la Asociación Pinares de Urbión ha organizado la 21 edición de sus ya tradicionales jornadas micológicas. Paralelamente el ayuntamiento impulsará la primera feria de Artesanía de Covaleda, una convocatoria pionera en la comarca de pinares que pretende dar visibilidad al talento artesanal y enriquecer la oferta cultural.

Las jornadas micológicas “Del bosque al Plato” arrancarán el viernes 17 por la mañana con una salida infantil al bosque para los niños y niñas del colegio Manuela Peña, una actividad pensada para que los más pequeños descubran el fascinante mundo de las setas de forma divertida y educativa. Por la tarde, el salón multiusos del ayuntamiento acogerá la exposición micológica en la que se mostrará un gran elenco de las especies que proliferan en los bosques y montes de toda la comarca.

Además, se completará con una conferencia sobre “Las mejores setas comestibles y tóxicas parecidas”, imprescindible para aprender a diferenciar especies de forma segura.

El sábado 18, hay programada otra ruta micológica guiada por el entorno natural de Covaleda.

La actividad cuenta con plazas limitadas y previa inscripción en turismo@covaleda.es o bien llamando al Ayuntamiento en horario de oficina. Por la tarde, el reconocido chef Luis Alberto Simón ofrecerá una masterclass culinaria en la que las setas serán las protagonistas, evidenciando cómo estos tesoros del bosque pueden convertirse en auténticas delicias gastronómicas. Durante todo el día, la exposición permanecerá abierta al público, con la presencia de un guía especializado y réplicas en madera que permitirán conocer de cerca las especies más representativas de la zona.

Como novedad de estas jornadas el domingo 19, se ha organizado un ScapeRoom micológico en familia, pensado para disfrutar, aprender y resolver enigmas en torno al mundo de las setas y los hongos. Esta actividad también requiere inscripción previa.

Tras 21 años, las Jornadas Micológicas se han consolidado en una cita obligatoria en el otoño de Covaleda y por ello, el ayuntamiento ha decidido completar la cita con la Primera Feria de Artesanía, una muestra que reunirá a creadores de distintos gremios, desde cerámica y textil hasta madera y joyería. La feria estará abierta en horario de mañana y tarde durante todo el fin de semana, excepto el domingo, que solo abrirá por la mañana. Además, se realizarán sorteos para premiar la participación del público y fomentar el interés por el trabajo artesanal.

Esta nueva feria nace con ilusión y con la firme voluntad del Ayuntamiento de Covaleda de seguir apostando por las este tipo de eventos como motor de dinamización local. No solo representa una oportunidad para que los artesanos se den a conocer, sino que también se convierte en un atractivo más para quienes visiten la localidad durante las jornadas micológicas.

Covaleda se viste de otoño con una propuesta que combina naturaleza, conocimiento, gastronomía y arte. Un fin de semana para disfrutar con los cinco sentidos y redescubrir el valor de lo auténtico.