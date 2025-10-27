Guardiola anuncia elecciones autonómicas en Extremadura para el 21 de diciembre

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este lunes la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre de 2025.

Durante su comparecencia, Guardiola ha explicado que su decisión responde a un ejercicio de responsabilidad ante el "bloqueo" de la oposición y la "imposibilidad" de aprobar los Presupuestos regionales para 2026.

"Hacer perder el tiempo a los extremeños me parece una irresponsabilidad. Estamos aquí para transformar Extremadura y para impulsar su crecimiento", ha afirmado.

La presidenta ha anunciado que las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 21 de diciembre de 2025, con 36 diputados por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre y finalizará el 19 de diciembre.

"Serán los extremeños quienes decidan su futuro, porque no pueden seguir esperando. El porvenir de nuestra región se construye con decisión, con valentía y con esperanza", ha afirmado Guardiola

La presidenta ha comenzado su intervención recordando que "hace poco más de dos años los extremeños pidieron cambios, un nuevo rumbo y un nuevo tiempo".

"Y, desde entonces, este gobierno solo ha pensado en trabajar, en mejorar la vida de las personas y en honrar en ese mandato de las urnas", ha añadido.

"No hay honor más grande que poder trabajar por tu tierra y hacerlo de la mano de quienes creen en ella. Para nosotros Extremadura es lo primero, y lo hemos demostrado", ha destacado Guardiola.

La presidenta extremeña ha aprovechado su comparecencia para destacar varios de los logros alcanzados durante este mandato, como el máximo histórico de trabajadores ocupados que se han alcanzado de acuerdo a la última EPA, con 6.700 personas más empleados en el último año, y más de 437.000 trabajadores activos.

Asimismo, Guardiola ha resaltado que las exportaciones extremeñas aumentaron un 34,8% en agosto, mientras que en el conjunto de España cayeron un 9,3%. "Extremadura por primera vez está convergiendo con las regiones más desarrolladas", ha afirmado.

Además, la presidenta ha subrayado los avances en los servicios públicos, ya que los extremeños esperan 81 días menos en dependencia que hace dos años, mientras que la lista de espera quirúrgica se ha reducido un 13%, lo que supone 3.072 personas menos aguardando una operación.

"Detrás de cada cifra hay personas, hay familias y hay vidas que mejoran", ha dicho.

"Este es el fruto de un modelo económico y social que funciona, que apuesta por la seriedad, por la estabilidad y por acompañar a quienes más lo necesitan".

Prosperidad

Guardiola ha explicado que el Gobierno regional ha actuado siempre con transparencia, diálogo y mano tendida para alcanzar acuerdos que garantizaran la estabilidad institucional y económica de Extremadura. "En política hay dos caminos: construir o bloquear. Nosotros elegimos construir, elegimos transparencia, elegimos honestidad", ha afirmado.

La presidenta ha lamentado que, pese a los esfuerzos de su Ejecutivo, los grupos de la oposición optaran por la enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos, impidiendo que salieran adelante unas cuentas "históricas, las más ambiciosas de la región, necesarias para seguir creando empleo, mejorar servicios públicos y proteger a las familias".

"Sin presupuestos no hay herramientas para seguir avanzando, y yo no tengo miedo a escuchar a los extremeños".

