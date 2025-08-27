Concierto del Nuevo Mester de Juglaría en las fiestas de Duruelo de la Sierra

Miércoles, 27 Agosto 2025 19:42

El Nuevo Mester de Juglaría, uno de los grupos imprescindibles de la música folk en España, ofrecerán un concierto en Duruelo de la Sierra, en la programación de las fiestas en honor del Santo Cristo de las Maravillas.

Será el 14 de septiembre, según ha confirmado el propio grupo en su perfil de redes sociales, donde avanza que también ofrecerá otro concierto el próximo domingo 31 de agosto, en el Obelisco del Parque de la Vicalvarada, en el madrileño barrio de Vicálvaro.

Este año, según ha anunciado la corporación durolense, las fiestas de “Los Cristos” se celebrarán del 11 al 14 de septiembre.

El Nuevo Mester de Juglaría, fundado en 1969 en Segovia, es ñña formación es pionera en la recuperación, reelaboración y difusión del cancionero tradicional castellano.

Con 23 discos publicados y cerca de 2.000 actuaciones en directo, el grupo sigue siendo una referencia ineludible para entender la evolución del folk en nuestro país.

El Nuevo Mester de Juglaria ofreció un concierto en El Burgo de Osma, en el otoño de 2024, dentro de la programación diseñada por el restaurante Virrey Palafox para celebrar el cincuenta aniversario de sus jornadas de la Matanza.