Presentación en Vinuesa del libro "Las Leyendas de la Laguna Negra"

Miércoles, 27 Agosto 2025 08:10

Este jueves 28 de agosto a partir de las 19:30 horas, en el salón de actos del ayuntamiento de Vinuesa, Víctor José Fernández Pérez presentará su libro "Las Leyendas de la Laguna Negra".

La novela, que da inicio a la saga protagonizada por Los Hermanos X, se desarrolla en un campamento de verano de la comarca de Pinares, en el que se narrarán leyendas de la zona, con especial protagonismo de La Tierra de Alvargonzález, la famosa obra de Machado.

En esas jornadas los protagonistas observarán circunstancias que les llevarán a sospechar de un posible asesinato que intentarán evitar, exponiéndose para ello a arriesgadas situaciones..

A lo largo de la historia, se entrelaza el suspense, la aventura, las leyendas clásicas y la descripción del entorno inigualable de la Laguna Negra y sus alrededores.

Con un estilo ágil y ligero el autor transmite su pasión por nuestra tierra soriana y por las obras de intriga, en una trama que entretiene al lector desde la primera página.