La Cuerda del Pozo, al 72 por ciento de su capacidad
El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 179,617 hectómetros cúbicos de agua, el 72,20 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.
La semana pasada contenía 185,117 hectómetros cúbicos, el 74,41 por ciento, según el balance hídrico de la última semana facilitado este lunes por la Subdelegación del Gobierno de Soria.
El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 149,690 hectómetros cúbicos de agua, el 60,17 por ciento de su capacidad.
La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 7,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -5,500 hectómetros cúbicos.
No ha habido precipitaciones registradas durante la pasada semana en la zona del embalse.