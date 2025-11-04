Canard S.A., empresa pionera en certificar en toda su cadena de producción

Canard S.A., empresa que comercializa foie gras y delicias de pato a través desu marca Malvasía y también comercializa FoieGood - The Alternative, se ha convertido, por méritos propios, en una firma pionera en tener certificada toda la cadena de producción bajo el prestigioso sello en bienestar animal Welfair.

Welfair es la única certificación independiente sobre bienestar animal aprobada por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en colaboración con el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER).

Se basa en los estándares europeos Welfare Quality y AWIN, y evalúa y supervisa exhaustivamente la calidad del bienestar animal en granjas, zonas de crecimiento y mataderos para las principales especies animales ganaderas orientadas a la producción de alimentos.

No solo tiene la entidad soriana certificada su granja de patos con alimentación no forzada desde octubre de 2023, sino que este año ha conseguido habilitar la planta de sacrificio y por último la cadena de custodia o trazabilidad, realizándose así la certificación a todos los eslabones de la cadena, desde el origen en granja hasta la elaboración de producto en las instalaciones industriales, lo que le convierte en una empresa pionera en esta materia.

Kiwa España ha llevado a cabo todo el proceso de certificación.

Para celebrar este hito, se ha celebrado un acto de entrega de los certificados acreditativos en la sede de Canard S.A. de Abejar.

Por parte de Canard S.A. han intervenido el consejero delegado Esteban Casado, la responsable de Calidad, Ascensión Ayllón, y el director comercial, Antonio Castilla.

Mientras que representando a Kiwa España han asistido el director comercial del sector alimentario, Carlos Valdivia, y el responsable técnico de Bienestar Animal, Adrián Galán.