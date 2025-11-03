San Leonardo celebra sus XXII Jornadas Micológicas en las fiestas en honor al patrón

Lunes, 03 Noviembre 2025 19:32

Las XXII Jornadas Micológicas de San Leonardo de Yagüe se celebrarán el próximo fin de semana de la mano de la programación de la festividad de San Leonardo.

Las XXII Jornadas Micológicas de San Leonardo de Yagüe se celebran los días 8 y 9 de noviembre en el polideportivo municipal.

Incluirán exposiciones de setas (en fresco y liofilizadas), ferias de artesanía, charlas y otras actividades relacionadas con la micología y la naturaleza.

Las jornadas coinciden con la programación de las fiestas en honor a San Leonardo, patrón de la villa, que contarán este año, el 6 de noviembre, con el monólogo de Félix "El Gato", a las siete y media, en el teatro Juan Yagüe.

San Leonardo tiene como patrón al santo francés del mismo nombre, que murió un 6 de noviembre.

tiene dos atributos específicos: cadenas y esposas o trabas, que le distinguen de todos los demás santos.

Otros atributos secundarios son un libro (a veces abierto, aunque generalmente cerrado) cogido por una de las manos o debajo del brazo.

Cuando se le simboliza como monje o prior de comunidad, se le dota de un bastón pastoral.