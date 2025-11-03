Las reservas de la Cuerda del Pozo, por debajo del 60 por ciento

Lunes, 03 Noviembre 2025 10:27

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 148,429 hectómetros cúbicos de agua, el 59,66 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 149,532 hectómetros cúbicos, el 60,11 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 139,371 hectómetros cúbicos de agua, el 56,02 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 2,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -1,103 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 13,00 litros por metro cuadrado.