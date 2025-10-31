Regulado acceso a Laguna Negra durante el mes de noviembre

Viernes, 31 Octubre 2025 15:53

La Administración del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, en virtud del Protocolo del Plan de Coordinación de accesos a la Laguna Negra, ha establecido las condiciones de funcionamiento del sistema de regulación y control de acceso de vehículos e información, que incluye el funcionamiento de un servicio de transporte público desde el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta el aparcamiento superior de la Laguna Negra, para el mes de noviembre.

El sistema de información y regulación funcionará los dos primeros fines de semana, con motivo de la festividad de Todos los Santos (días 1 y 2) y el puente de la Almudena (días 8, 9 y 10).

Los sábados días 1 y 8 y los domingos 2 y 9 de noviembre el sistema estará operativo de 09.30 a 17.00 horas.

El lunes día 10 estará en funcionamiento este sistema de 9.30 a 14.00 horas. Por su parte, el servicio de autobús únicamente se prestará los sábados 1 y 8 y el domingo día 9, de 09.30 a 14.30 y de 16.00 a 17.00 horas.

De lunes a viernes y el resto de los fines de semana del mes, la barrera del Paso de la Serrá permanecerá abierta, por lo que se podrá acceder al aparcamiento superior.

El acceso se realizará por la pista de evacuación y el descenso por la pista tradicional.

Este sistema tiene como objeto evitar situaciones de saturación de aparcamientos, estacionamientos incontrolados, colapso de pistas, embotellamientos, dificultades de tránsito, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes y daños a los valores naturales del espacio natural.

Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión - Museo del Bosque

El horario de apertura de la Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión durante el mes de noviembre es: lunes, martes, miércoles y jueves, cerrado; viernes, sábados y los domingos días 2 y 9, de 10.00 a 17.00 horas; resto de domingos y lunes día 10, de 10.00 a 14.00 horas.