Apoyo regional para crear centro de interpretación de trufa negra en Abejar

Martes, 04 Noviembre 2025 19:31

Las Cortes de Castilla y León han aprobado esta tarde una proposición no de ley (PNL) presentada por Soria ¡YA!, orientadas a reforzar la trufa como motor rural.

El procurador soriano Juan Antonio Palomar ha defendido esta propuesta en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y ha contado con el apoyo mayoritario de los grupos de las Cortes.

Todos los grupos, excepto PP y Vox que se han abstenido, han apoyado la creación de un centro de interpretación de la trufa negra en Abejar.

Palomar ha instado a la Junta de Castilla y León a impulsar la creación de un centro de interpretación de la trufa negra en Abejar, en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y otras administraciones.

El objetivo es dotar a la provincia de un espacio permanente que articule la investigación, la formación y la promoción turística en torno a la trufa negra, consolidando a Soria como referente nacional e internacional en trufi cultura.

Durante su intervención, Palomar ha subrayado que la trufa negra es «un motor económico, social y gastronómico del que se habla mucho, pero sobre el que la Administración actúa poco».

Ha recordado que por toda la provincia ya existen más de 2.000 hectáreas de cultivo y un centenar de trufi cultores, pero que la Junta «no ha dado todavía el paso necesario para estructurar el sector con una infraestructura estable».

Desde la plataforma han señalado la necesidad de disponer de un centro de referencia de este producto, que además promocione las ferias, rutas y actividades truferas que se desarrollan por toda la provincia, como la Feria de la Trufa de Abejar, la Ruta Dorada de la Trufa Negra o la feria Trufax en Medinaceli.

Para Soria ¡Ya! es necesario organizar y potenciar este tipo de eventos, "pero también hace falta una sede que canalice e impulse el conocimiento, la formación y el turismo, y que convierta a la trufa en un verdadero eje de desarrollo rural sostenible de la provincia de Soria".

Soria ¡Ya! ha considerado que este proyecto sigue siendo esencial para impulsar la marca de calidad de la trufa de Soria, atraer turismo nacional e internacional, fomentar la innovación agroalimentaria y generar empleo estable durante todo el año.

"Pedimos una actuación con visión estratégica, acorde al valor de un producto que ya ha demostrado su potencial, pero que necesita respaldo institucional para alcanzar su madurez", ha añadido Palomar.

En Soria existen cultivos de trufa repartidos por toda la provincia, encontrando explotaciones que van más allá de Pinares, como por el sur de la provincia en localidades como Berlanga de Duero, Barca, Layna o Medinaceli. También en el Campo de Gómara, en el área que comprende Torrubia de Soria y Peñalcazar; en la franja que transcurre entre Abejar y Fuentepinilla; no lejos de la capital, en Ocenilla, y en Tierras Altas por Oncala.

Para Soria ¡Ya! esto constata la enorme riqueza trufera y micológica que guarda toda la provincia, "por lo que hay que valorar y potenciar esta riqueza".

Finalmente, Soria ¡Ya! ha aceptado incluir en el texto definitivo una enmienda del grupo socialista en la que solicita a la Junta firmar un convenio con el Ayuntamiento de Abejar para que se financien con cargo al presupuesto autonómico los gastos de mantenimiento del centro.

En el año 2019, el Ayuntamiento de Abejar ya impulsó la creación de un Centro de Interpretación de la Trufa en el antiguo secadero de piñas, con una plantación experimental de cinco hectáreas.

En opinión de Soria ¡Ya!, este centro no solo habría permitido divulgar el valor gastronómico y cultural de la trufa negra, sino que también hubiera servido como punto de referencia para visitantes, estructurando las múltiples propuestas turísticas existentes y promoviendo el desarrollo rural, "y nosotros recogemos el espíritu de esa propuesta para que sea una realidad", señalan desde la plataforma.