Santonja califica como "muy merecida" catalogación BIC del toro jubilo de Medinaceli

Sábado, 15 Noviembre 2025 22:36

El consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha asegurado que conceder la catalogación BIC al toro jubilo, de Medinaceli, es necesaria y muy merecida.

Santonja, que ha asistido a los actos previos a la celebración del toro jubilo de Medinaceli, tras un año suspendido, ha mostrado su extrañeza de que esta tradición milenaria no hubiese solicitado antes esta catalogación ya que, a su juicio, atesora unos valores culturales y tradicionales “evidentes” y “obvios”.

En este sentido ha señalado que el PACMA, que se ha vuelto a manifestar esta tarde con cerca de cien personas llegadas desde Madrid y Guadalajara en dos autobuses, puede defender lo que quiera, porque “en España gracias a Dios y gracias al trabajo de todos existe libertad de opinión y libertad de pensamiento”.

Santonja, se ha felicitado por el regreso del Toro Jubilo de Medinaceli que a su juicio “vuelve como tenía que volver”.

"Las tradiciones no pueden perderse", ha subrayado, a pesar de que en la vida haya “incidentes”, “percances” y “contratiempos”, que ha asegurado se tienen que “superar”.

Cerca de un centenar de manifestantes convocados por PACMA se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento, en Medinaceli estación, para reclamar la abolición del toro jubilo.

Los manifestantes han coreado consignas como “No es cultura, es maltrato”, “Medinaceli terrorismo cultural” o “¿Cómo os puede divertir ver a un animal sufrir?”.