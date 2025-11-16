El toro jubilo regresa a la noche de Medinaceli con dos posturas enfrentadas

Fotografías: AnimaNaturalis

Las cámaras del equipo de investigación de AnimaNaturalis y CAS International han documentado de manera minuciosa cada momento de esta celebración.

El evento se celebró bajo la sombra de una intensa polémica legal y sanitaria, y con la presencia de dos manifestaciones enfrentadas que han requerido un importante operativo policial para evitar enfrentamientos.

La celebración de este año ha estado marcada por una condición excepcional.

La Junta de Castilla y León había ampliado la prohibición de ferias y mercados de ganado hasta el 30 de noviembre para evitar la propagación de la Dermatitis Nodular Contagiosa.

Sin embargo, el Gobierno autonómico hizo una expresa excepción para el Toro Jubilo, imponiendo como requisito que todos los astados trasladados a la localidad procedieran de la misma ganadería y fueran devueltos sin mezclarse con otros animales.

Esta autorización excepcional fue posible gracias a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que en septiembre revocó la medida cautelarísima que había impedido el festejo en 2024.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, había manifestado su "sensación de satisfacción" porque los tribunales dieran la razón a la postura de la administración autonómica.

"Lo que hemos presenciado esta noche es la prueba viviente de que la crueldad se ampara bajo el paraguas de la tradición, incluso en pleno siglo XXI", ha expresado Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.

Las imágenes recogidas en la madrugada de este domingo serán analizadas y utilizadas como prueba en la continuidad de la batalla legal, muestran al animal visiblemente afectado por el terror y el dolor.

"No son espectáculos, son torturas públicas arcaicas que vulneran cualquier principio de compasión y ética", ha añadido Gascón.

La tensión previa al evento se materializó en dos concentraciones autorizadas.

Por un lado, la Asociación Toro Jubilo de Medinaceli ha convocado a sus simpatizantes para defender el festejo.

Por otro, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) ha congregado a sus afiliados y seguidores en una protesta para solicitar la abolición definitiva del mismo.

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha coordinado un dispositivo "suficiente y proporcionado" de la Guardia Civil, con apoyo de la USECIC de Zaragoza, para mantener ambos grupos en ubicaciones separadas y evitar cruces.

PACMA ha presentado una solicitud de recusación contra el magistrado ponente designado en el recurso de casación ante el Tribuno Supremo por el caso del Toro Jubilo.

El partido animalista argumenta que el magistrado ha manifestado públicamente una "enemistad manifiesta" hacia el movimiento por los derechos de los animales y una firme defensa de la tauromaquia, lo que, a su juicio, compromete su objetividad.

Mientras, en Medinaceli, el alcalde, Gregorio Miguel, no ha descartado reclamar daños y perjuicios por la suspensión del evento el año pasado, una medida que fue tumbada por el TSJCyL.

La persistencia del Toro Jubilo se presenta así como un símbolo de un conflicto más amplio entre la conservación de ciertas tradiciones y la evolución de la sensibilidad social hacia los derechos de los animales.

La documentación gráfica obtenida anoche no solo servirá como prueba judicial, sino como un registro histórico de un sufrimiento que, año tras año, se intenta normalizar entre llamas y polémica, según AnimaNaturalis.

"La justicia y la ética están de nuestro lado. Es una cuestión de tiempo y de persistencia, y no vamos a cejar en nuestro empeño", ha concluido la directora de AnimaNaturalis.