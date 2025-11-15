La Fundación DEARTE interviene en foro FIRD 2025 del Reto Demográfico en Zaragoza

Sábado, 15 Noviembre 2025 14:34

En el marco del FIRD 2025 celebrado en Zaragoza, el presidente de la Fundación DEARTE Miquel Tugores ha intervendio en una de las mesas para presentar su trayectoria y experiencia en el medio rural.

Tugores ha participado en la Mesa 6: “El papel del turismo y la cultura como motores de desarrollo”.

Durante su exposición, el presidente de la Fundación DEARTE ha explicado las acciones llevadas a cabo desde el año 2008 en favor de la repoblación.

Ha enumerado los seis festivales de cine, música anrigua, lírica, teatro, folk y jazz, así como más de doscientas exposiciones de arte actual y diversos conciertos, seminarios y reuniones de grupos entorno a diversos temas.

El tema más debatido fue el Medinaceli CINE de los Territorios Despoblados del Mundo que ha susctiado un animado coloquio al estar presente otros directores de festivales de cine de Aragón.

Durante la mesa se han analizado temas esenciales para el futuro del medio rural, entre ellos la protección activa del Patrimonio, la necesidad de un modelo turístico basado en la sostenibilidad, el valor de la creatividad como motor de cohesión comunitaria y el papel decisivo de una gobernanza participativa centrada en las comunidades locales.

Según Tugores, la cultura y la repoblación deben caminar de la mano si se aspira a un desarrollo territorial equilibrado y duradero.

Con esta intervención en el FIRD 2025, la Fundación DEARTE ha reafirmado su compromiso con los territorios de baja densidad de población, su revitalización y la construcción de un modelo de desarrollo sostenible que integre cultura, turismo, patrimonio y repoblación.