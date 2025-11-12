PACMA amenaza con convertir el toro jubilo de Medinaceli en el "nuevo Tordesillas"

Miércoles, 12 Noviembre 2025 19:19

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) quiere convertir a Medinaceli y su toro jubilo en el “nuevo Tordesillas”.

Así lo ha anunciado el partido animalista en redes sociales, en la víspera de la celebración del toro jubilo en Medinaceli, que volverá a salir a la plaza Mayor tras un año sin poder hacerlo por la suspensión cautelar del festejo decretada por un juzgado, tras la denuncia de PACMA.

“Este sábado 15 de noviembre nos manifestamos en Medinaceli contra el Toro Jubilo, el último toro maltratado con fuego de Castilla y León, ¡y llevaremos dos buses desde Madrid y Guadalajara!”, ha asegurado.

Además ha convocado una concentración a las 18.00 horas del próximo sábado 15 de noviembre en la plaza del Ayuntamiento de esta localidad soriana, en Medinaceli-estación.

El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, ha asegurado en un comunicado que la movilización “seguirá creciendo cada año hasta lograr su suspensión”, recordando que la presión social consiguió poner fin al Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid).

La formación animalista también ha confirmado contactos con organizaciones internacionales y celebridades que apoyarán la campaña contra este festejo “medieval” que, según el partido, “tortura al toro pudiendo causarle la muerte, como ocurrió en 2022”.

PACMA ha reclamado que las autoridades “velen por la seguridad del animal” y no restrinjan el derecho de manifestación de los defensores del bienestar animal.

El partido ha interpuesto varios recursos contencioso-administrativos y no descarta acudir al Tribunal Supremo, siguiendo el camino iniciado en 2022 para suspender el evento por presunto maltrato animal.

Para PACMA, Medinaceli representa ahora un nuevo símbolo en la lucha contra la tauromaquia.

“Cada año aumenta el rechazo social a estas prácticas, y el Toro Júbilo es una de las más extremas”, han asegurado desde la formación, que exige a las administraciones locales y autonómicas “cumplir las leyes de bienestar animal y proteger a los animales de la crueldad, incluso si se escudan en la tradición”.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha iniciado hoy el procedimiento, con su anuncio en el BOCyL, para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial el toro jubilo de Medinaceli.