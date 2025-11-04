Aprobada PNL para que Junta restaure la laguna de Conquezuela

Martes, 04 Noviembre 2025 19:41

Soria ¡Ya! ha contado esta tarde con el apoyo mayoritario de las Cortes regionales para aprobar una PNL que reclama a la Junta la restauración integral de la laguna de Conquezuela, en el término municipal de Miño de Medinaceli.

La laguna fue desecada en 1959 en el marco de las políticas de concentración parcelaria.

La propuesta ha pedido regenerar el ecosistema original, incorporarlo al dominio público hidráulico y dotarlo de observatorios, señalización y equipamientos educativos para su uso público, divulgativo y ornitológico.

En su defensa, el procurador regional Juan Antonio Palomar ha denunciado la inacción institucional y el abandono del proyecto por parte de la Junta, recordando que la Confederación Hidrográfica del Duero llegó a presupuestar en 2009 más de 2,1 millones de euros para su recuperación y que el plan sigue sin ejecutarse. “Es inaceptable que una obra declarada viable, presupuestada y calificada como completada nunca se haya llevado a cabo. La laguna de Conquezuela sigue siendo un páramo de cereal donde antes había un ecosistema vivo”, ha señalado.

Además ha insistido en que la recuperación de este humedal “no es solo una cuestión ecológica, sino también de patrimonio, historia y justicia ambiental”, destacando su valor arqueológico junto a la ermita de la Santa Cruz, Bien de Interés Cultural, y su importancia hidrológica como divisoria natural entre las cuencas del Duero, del Tajo y del Ebro.

“La Junta lleva años mirando hacia otro lado. Recuperar este enclave es cumplir con la Convención de Ramsar, con el Plan de Acción del PAES y, sobre todo, con Soria”, ha afirmado.