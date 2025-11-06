Dos manifestaciones convocadas en celebración del Toro Jubilo de Medinaceli

Jueves, 06 Noviembre 2025 16:17

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha celebrado esta mañana, en el Ayuntamiento de Medinaceli, una reunión de coordinación para preparar el dispositivo de seguridad del sábado, 15 de noviembre, fecha prevista del festejo del Toro Jubilo, y en la que se han convocado dos manifestaciones.

El acto permanece pendiente de autorización por parte de la Junta de Castilla y León debido a las medidas de bioseguridad relacionadas con la Dermatitis Nodular Contagiosa que afectan al movimiento de ganado.

La decisión autonómica se ajustará a la evolución sanitaria y a la normativa vigente.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que el festejo taurino tiene como condición para su celebración el próximo 15 de noviembre que todo el ganado que participe en el mismo –el toro y los mansos- tienen que proceder de una única explotación ganadera con el mismo código de registro.

Pese a esa situación, se mantienen dos concentraciones autorizadas para ese día, comunicadas por colectivos con posiciones opuestas respecto al festejo.

La primera solicitud corresponde a la Asociación Toro Jubilo de Medinaceli; la segunda, al Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA).

Ambas se desarrollarán en ubicaciones distintas del municipio, con horarios compatibles y medidas de separación para evitar encuentros entre grupos.

La Guardia Civil activará un dispositivo suficiente y proporcionado para garantizar el normal desarrollo de las concentraciones, la protección de las personas asistentes y la preservación del orden público.

El operativo contará con apoyo de la USECIC de Zaragoza, además de efectivos de la Comandancia de Soria.

El objetivo operativo pasa por mantener cada concentración en su emplazamiento y evitar cruces entre ambas, así como regular accesos y movilidad cuando resulte necesario.

En la reunión han participado la subdelegada del Gobierno accidental, Asunción Machín; el alcalde de Medinaceli, Gregorio Miguel; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio; y mandos de la Guardia Civil de la demarcación.

La coordinación institucional se centró en la planificación de recursos, los itinerarios de entrada y salida, la señalización informativa, la vigilancia de aforos y la comunicación en tiempo real entre los dispositivos presentes.

La subdelega del Gobierno accidental ha destacado la colaboración y coordinación con el Ayuntamiento y con la Junta de Castilla y León y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, al respeto a las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al cumplimiento estricto de las resoluciones administrativas que se adopten en materia sanitaria y de orden público.

De mantenerse las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria y por la autoridad gubernativa, el dispositivo se adaptará con criterios de proporcionalidad y con especial atención a la seguridad vial y a los puntos de mayor afluencia.