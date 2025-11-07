Medinaceli DeArte participará en el FIRD 2025 en Zaragoza

La Fundación DEARTE Contemporáneo Medinaceli participará como ponente en la Mesa 6 del Foro Nacional de la Industria y el Reto Demográfico (FIRD 2025), titulada “Turismo y cultura: identidad, experiencia y futuro. El valor del patrimonio y la creatividad como motores de atracción y cohesión”.

El foro está organizado por la Asociación PVAI y se celebrará el próximo 13 de noviembre a las 18:50 horas en Zaragoza.

El presidente de la Fundación, Miquel Tugores, será el encargado de presentar la trayectoria y el modelo de acción de Medinaceli DEARTE, que desde 2008 impulsa la revitalización del territorio rural a través de la cultura y la innovación social.

Durante su intervención, Tugores explicará cómo la actividad cultural continuada ha contribuido a frenar la despoblación y fortalecer la identidad local en Medinaceli y la provincia de Soria.

A lo largo de más de quince años, DEARTE ha consolidado una programación estable de seis festivales anuales que integran distintas disciplinas artísticas, entre los que destaca Medinaceli CINE de los Territorios Despoblados del Mundo, un proyecto pionero y sin réplica en el mundo, que utiliza el lenguaje audiovisual como herramienta de reflexión, cohesión y visibilidad sobre el reto demográfico y la vida en el medio rural.

“Desde DEARTE creemos firmemente que la cultura no solo preserva la memoria, sino que impulsa futuro. En Medinaceli hemos demostrado que la cultura puede ser un motor real de repoblación, identidad y desarrollo sostenible”, ha señalado Miquel Tugores, presidente de la Fundación DEARTE.

La participación de DEARTE en el FIRD 2025 se enmarca en la Mesa 6, que abordará temas esenciales como: patrimonio e identidad: custodiar lo que somos y mantenerlo vivo; cultura y creatividad: motores de atracción y cohesión social; experiencia y sostenibilidad: diseñar el turismo del futuro y gobernanza y comunidad: turismo con y para las personas.

Con esta intervención, Medinaceli DEARTE quiere reafirmar su compromiso con el desarrollo sostenible del medio rural, impulsando un modelo cultural participativo que pone en valor el patrimonio, la creatividad y la comunidad como pilares para afrontar los desafíos demográficos y territoriales del siglo XXI.