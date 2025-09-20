El Ayuntamiento burgense insiste en pedir a vecinos que separen restos de basura

Sábado, 20 Septiembre 2025 16:14

En El Burgo de Osma-Ciudad de Osma se han recogido 588.581 kilogramos de basura de restos durante los meses de verano (junio, julio y agosto). La corporación burgense ha vuelto a apelar a los ciudadanos para separar basuras y depositarlas en el contenedor correspondiente.

Este dato supone un incremento del 3,57 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

La cifra de envases ligeros en esos meses se eleva a 34.300 kilos con un levísimo aumento frente a 2024.

No se ha logrado subir los kilos de papel y cartón recogidos que se han quedado en 30.040 kilogramos.

El Ayuntamiento burgense hace, una vez más, una llamada a la concienciación ciudadana para separar basuras y depositarlas en el contenedor correspondiente para lograr reducir la cifra de los restos y subir la de envases ligeros y papel.

La gestión de las basuras comunes supone un gasto que se acaba derivando en el ciudadano porque los restos tienen que transportarse en camiones hasta la planta de Golmayo y recibir allí el tratamiento adecuado.

Durante este verano, mientras aumentaba la cifra de recogida de residuos comunes, la de papel se mantenía invariable y la de envases ligeros aumentaba muy poco.

Estos datos no son positivos para la población y ni siquiera dan muestra de la afluencia que ha registrado durante el verano sino de la necesidad de prestar más atención al reciclaje para así lograr un mejor funcionamiento del servicio de basuras y no encarecer el coste que finalmente repercute en los vecinos.

Además, los tiempos están dejando clara la necesidad de apostar por el reciclaje y la ecología y esto, en lo que respecta a la separación de residuos, requiere el esfuerzo y la concienciación de todos los vecinos.

El municipio burgense también cuenta con el punto limpio que está abierto durante buena parte de la jornada.

En los tres meses de verano ha recibido 65 toneladas de materiales de todo tipo como son maderas, voluminosos, plásticos y otros enseres.

Además, el Ayuntamiento tiene un servicio de recogida de residuos voluminosos, así se soluciona, de forma rápida y eficaz, el problema que supone para muchos ciudadanos desprenderse de residuos que, por su origen o su tamaño, son poco habituales.

El mecanismo para solicitar este servicio consiste en rellenar una instancia en el Ayuntamiento especificando el tipo de residuo de que se trate, allí le informarán del lugar donde tiene que depositarlo, así como el día que lo tiene que hacer.

El coste del servicio es de 3 euros por residuo, con él se quiere evitar el abandono de residuos en las calles de la localidad que, además de afear el entorno, pueden dificultar el normal tránsito de vehículos y personas.