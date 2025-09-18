Licitada la reconstrucción virtual del patrimonio de Berlanga de Duero
La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge el anuncio de licitación del “Desarrollo de la Reconstrucción Virtual del patrimonio cultural de Berlanga de Duero y creación de una Guía Interactiva”, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Renacere – Berlanga de Duero”.
Berlanga de Duero acoge el I Certamen de microteatro DramaturgIA
Este proyecto está financiado por el Gobierno de España, mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos Next Generation EU, e impulsa la modernización del destino Berlanga de Duero.
Con este proyecto, el Ministerio de Industria y Turismo acerca la digitalización al territorio y pone a disposición de la ciudadanía y visitantes nuevas formas de conocer y disfrutar del patrimonio de Berlanga de Duero. De esta manera, se fortalece la competitividad turística, se genera oportunidades para empresas culturales y tecnológicas y se promueve una experiencia de visita más segura, inclusiva y sostenible.
El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 126.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La presentación de ofertas será exclusivamente electrónica y estará abierta hasta el 2 de octubre de 2025 a las 20:00 horas.
La actuación contratada responde a la prioridad del PRTR de transformación digital del sector turístico y persigue valorar, conservar y difundir el patrimonio cultural de Berlanga mediante herramientas digitales innovadoras.
En concreto, el pliego define dos grandes bloques de ejecución y un apartado de equipamiento. En primer lugar, documentación y reconstrucción histórica virtual del conjunto patrimonial en ruinas, incluyendo el castillo y la villa vieja, los huertos del Palacio de los Marqueses, el ingenio hidráulico de Roque de Falqui y el cerro de Santa Lucía de Andaluz, con la creación de un Museo Virtual.
En segundo lugar, el desarrollo de una guía interactiva multimedia para móviles y tabletas, multilingüe y accesible, con mapa de hasta 20 puntos de interés, vídeos, vistas 360º, narraciones locutadas y comparativas histórico/actual;.
Por último, en cuanto al suministro de equipamiento para el “museo digital”, recoge un mupi interactivo, tres gafas de realidad virtual/aumentada (con seguro frente a daños durante al menos tres años) y señalética con QR para los principales enclaves.
La integración tecnológica es un elemento clave. La guía conectará con el portal web turístico de Berlanga, incorporará sistemas QR y prevé la disponibilidad de dispositivos de préstamo desde la oficina de turismo. Se asegura así una experiencia de visita inmersiva y accesible para públicos diversos. Además, el Museo Virtual incluirá entre cinco y diez piezas arqueológicas escaneadas mediante técnicas fotogramétricas, disponibles en modelos 3D interactivos.
Las empresas interesadas pueden consultar y descargar los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el 2 de octubre de 2025, a las 20:00 horas. El plazo de ejecución es de cuatro meses desde la formalización.
PSTD “Renacere – Berlanga de Duero”
El PSTD “Renacere – Berlanga de Duero” se integra en el PRTR (Componente 14). Fue acordado en la Conferencia Sectorial de Turismo con una concesión económica de 1.500.000 € para el municipio, dentro del Plan Regional de Sostenibilidad Turística 2023. Sus cuatro ejes son: Transición verde y sostenible, Mejora de la eficiencia energética, Transición digital y Competitividad.
La licitación ahora anunciada se inscribe en el Eje 3 (Transición digital), orientado a digitalizar el destino y poner en valor su patrimonio cultural.