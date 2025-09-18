Licitada la reconstrucción virtual del patrimonio de Berlanga de Duero

Jueves, 18 Septiembre 2025 13:15

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge el anuncio de licitación del “Desarrollo de la Reconstrucción Virtual del patrimonio cultural de Berlanga de Duero y creación de una Guía Interactiva”, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Renacere – Berlanga de Duero”.

Este proyecto está financiado por el Gobierno de España, mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos Next Generation EU, e impulsa la modernización del destino Berlanga de Duero.

Con este proyecto, el Ministerio de Industria y Turismo acerca la digitalización al territorio y pone a disposición de la ciudadanía y visitantes nuevas formas de conocer y disfrutar del patrimonio de Berlanga de Duero. De esta manera, se fortalece la competitividad turística, se genera oportunidades para empresas culturales y tecnológicas y se promueve una experiencia de visita más segura, inclusiva y sostenible.

El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 126.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La presentación de ofertas será exclusivamente electrónica y estará abierta hasta el 2 de octubre de 2025 a las 20:00 horas.

La actuación contratada responde a la prioridad del PRTR de transformación digital del sector turístico y persigue valorar, conservar y difundir el patrimonio cultural de Berlanga mediante herramientas digitales innovadoras.

En concreto, el pliego define dos grandes bloques de ejecución y un apartado de equipamiento. En primer lugar, documentación y reconstrucción histórica virtual del conjunto patrimonial en ruinas, incluyendo el castillo y la villa vieja, los huertos del Palacio de los Marqueses, el ingenio hidráulico de Roque de Falqui y el cerro de Santa Lucía de Andaluz, con la creación de un Museo Virtual.

En segundo lugar, el desarrollo de una guía interactiva multimedia para móviles y tabletas, multilingüe y accesible, con mapa de hasta 20 puntos de interés, vídeos, vistas 360º, narraciones locutadas y comparativas histórico/actual;.

Por último, en cuanto al suministro de equipamiento para el “museo digital”, recoge un mupi interactivo, tres gafas de realidad virtual/aumentada (con seguro frente a daños durante al menos tres años) y señalética con QR para los principales enclaves.

La integración tecnológica es un elemento clave. La guía conectará con el portal web turístico de Berlanga, incorporará sistemas QR y prevé la disponibilidad de dispositivos de préstamo desde la oficina de turismo. Se asegura así una experiencia de visita inmersiva y accesible para públicos diversos. Además, el Museo Virtual incluirá entre cinco y diez piezas arqueológicas escaneadas mediante técnicas fotogramétricas, disponibles en modelos 3D interactivos.

Las empresas interesadas pueden consultar y descargar los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el 2 de octubre de 2025, a las 20:00 horas. El plazo de ejecución es de cuatro meses desde la formalización.

PSTD “Renacere – Berlanga de Duero”

El PSTD “Renacere – Berlanga de Duero” se integra en el PRTR (Componente 14). Fue acordado en la Conferencia Sectorial de Turismo con una concesión económica de 1.500.000 € para el municipio, dentro del Plan Regional de Sostenibilidad Turística 2023. Sus cuatro ejes son: Transición verde y sostenible, Mejora de la eficiencia energética, Transición digital y Competitividad.

La licitación ahora anunciada se inscribe en el Eje 3 (Transición digital), orientado a digitalizar el destino y poner en valor su patrimonio cultural.