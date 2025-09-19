Berlanga de Duero recibirá título de Pueblo Más Bonito de España

Viernes, 19 Septiembre 2025 10:20

Berlanga de Duero lucirá a partir de la tarde del próximo 27 de septiembre el cartel como uno de los pueblos más bonitos de España.

Será el 27 de septiembre, a las cinco y media de la tarde, cuando se celebrará el acto en el que la asociación de Pueblos Más Bonitos de España entregue al Ayuntamiento de Berlanga de Duero la señal que acredita su pertenencia a esta selecto grupo de pueblos que se caracterizan por la riqueza y cuidado de su patrimonio.

El acto comenzará a las 17:30 horas en Berlanga de Duero con un recorrido por las calles d3el pueblo en visita teatralizada acompañados por doña Maria de Tovar, marquesa de Berlanga de Duero. Una hora después se entregará, en la casa de la Cultura, el certificado de pertenencia a este club.

La red de Los Pueblos más Bonitos de España agrupa actualmente a 122 municipios de toda la geografía nacional. De la provincia de Soria, hay cinco pueblos: Medinaceli, Monteagudo de las Vicarias, Yanguas, El burgo de Osma y Berlanga de Duero.

Los nuevos pueblos incorporados a la asociación Los Pueblos más Bonitos de España en 2025 son Linares de Mora (Teruel), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Letur (Albacete), La Fresneda (Teruel), Poza de la Sal (Burgos), Berlanga de Duero (Soria) y Llerena (Badajoz).

Los Pueblos más Bonitos de España es una asociación española puesta en marcha en el año 2011 para promocionar, difundir, fomentar y preservar el patrimonio cultural, natural y rural en áreas geográficas con menor nivel de industrialización y población.

Los Pueblos más Bonitos de España nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española.

La marca Los Pueblos más Bonitos de España es un sello de calidad, un referente a nivel nacional e internacional de prestigio en turismo rural y conservación de patrimonio.

Presentación

Berlanga de Duero se presenta en la web de Los Pueblos más Bonitos de España como un pueblo con una historia fascinante y con un patrimonio monumental que cautiva a sus visitantes.

Rodeada de paisajes típicos de la meseta castellana, esta localidad combina un imponente pasado medieval con un encanto tranquilo y rural, lo que la convierte en un destino perfecto para los amantes de la historia y la naturaleza.

Berlanga de Duero tiene sus raíces en la época celtíbera y romana, aunque su auge llegó durante la Edad Media. En esta etapa, debido a su ubicación estratégica, se convirtió en un enclave defensivo de gran importancia durante la Reconquista. Posteriormente, en el Renacimiento, la villa vivió un periodo de esplendor que dejó su huella en su arquitectura monumental.