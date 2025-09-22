ASFOSO explica en Berlanga ventajas de agrupaciones para gestión forestal

Lunes, 22 Septiembre 2025 12:33

La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO), en colaboración con el Ayuntamiento de Berlanga de Duero, ha ofrecido el pasado viernes una charla informativa dirigida a propietarios de montes de la comarca de Berlanga de Duero.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto RECONECTA, que coordina ASFOSO y que busca conectar a los dueños con sus bosques para que estos espacios naturales no permanezcan abandonados.

Desde la Asociación Forestal de Soria se ha puesto el acento en lo positivo del encuentro, tanto por el interés suscitado como por abrir nuevas posibilidades de colaboración, ya que se analizaron diferentes maneras para poner en marcha modelos agrupativos de gestión forestal.

La reunión ha reunido a cerca de medio centenar de interesados, en su mayoría propietarios de terrenos forestales en Berlanga de Duero, Brías, Alaló, Cabreriza y Hortezuela.

ASFOSO también ha señalado que la comarca de Berlanga de Duero destaca por ser un espacio con un gran potencial de aprovechamiento forestal dada su gran riqueza natural, entre la que destacan sus montes de pino negral, roble, sabina y encina.

El proyecto RECONECTA está coordinado por la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) en colaboración con la Fundación Global Nature, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA Aragón) y el Ayuntamiento de Cuenca, a través del proyecto Urban Forest Innovation Lab (UFIL). Cuenta además con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.