Proclamación de Berlanga de Duero como uno de los pueblos más bonitos de España

Viernes, 26 Septiembre 2025 16:23

Berlanga de Duero será proclamado este sábado como uno de los pueblos más bonitos de España, en un acto organizado por la asociación cultural y turística y el propio Ayuntamiento berlangués.

El acto tendrá como escenario el patio cerrado de la Casa de la Cultura de Berlanga de Duero con el siguiente programa:

17:30 h. Bienvenida con representación teatral a cargo de una actriz que encarnará a Dª María de Tovar, Señora de Berlanga y visita guiada por el casco histórico.

18:30 h. Acto institucional en el patio cerrado de la Casa de la Cultura.

Proyección del vídeo de presentación mostrado en FITUR.

Intervenciones institucionales.

Descubrimiento de la placa oficial de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España.

19:30 h. Actuación de la Coral de Berlanga de Duero.

20:00 h. Vino español.

20:30 h. Clausura del acto.

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, que ya cuenta con 122 localidades únicas, nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española.

El objetivo es promocionar los pequeños municipios, preferentemente rurales, agrupados bajo una misma marca de calidad, a través de las acciones de promoción y eventos culturales que la asociación emprende tanto dentro como fuera de España.

Esta red engloba lugares de gran belleza y personalidad que destilan historia y cultura a la par, villas marcadas por la tradición que el viajero podrá disfrutar al recorrer sus caminos y mezclarse con los lugareños.

La marca Los Pueblos más nitos de España se ha convertido en un referente de prestigio y calidad a nivel nacional e internacional.

La iniciativa está basada en el modelo francés Les Plus Beaux Villages de France y la red española forma parte de la Federación de los Pueblos más Bonitos del Mundo, con redes en Francia, Italia, Bélgica y Japón.

Otros países están creando nuevas asociaciones tales como Rusia, Alemania, Liechtenstein, El Líbano, Suiza y Portugal.

La Asociación se creó en España en el año 2010 y se presentó tres años más tarde con una red de 14 pueblos. Progresivamente, la lista ha ido aumentando hasta las 122 localidades actuales.