El teatro para luchar contra la soledad no deseada llega a Arenillas

Miércoles, 29 Octubre 2025 10:19

La Diputación de Soria, a través de los CEAS de la provincia, impulsa una gira teatral para luchar contra la soledad no deseada. La primera función teatral es esta tarde en Arenillas.

El objetivo de esta gira esvisibilizar una realidad silenciosa que afecta cada vez a más personas en los pueblos de la provincia.

La pieza invita a reflexionar sobre una problemática que atraviesa todas las edades, pero que en el entorno rural se vuelve más aguda por la falta de recursos, la despoblación y el envejecimiento. Lejos de buscar culpables, la propuesta interpela a cada espectador.

La obra está escrita y dirigida por la compañía “La Imperfekta Teatro”, de Gemma Pascual Lagunas, creadora, actriz y docente, quién lleva años trabajando en su laboratorio teatral para tratar de dar forma a inquietudes y problemáticas de corte personal y social.

“Todos los nombres de Soledad” combina texto poético, narración emocional y una cuidada puesta en escena para abordar la soledad desde lo humano, no desde la estadística.

El personaje central emprende un viaje de retorno simbólico a la tierra: no como nostalgia, sino como reencuentro con lo esencial.

Quedan tres representaciones:

29 Octubre: Arenillas, Centro Social, 17 horas

30 Octubre Almazán Teatro Calderón 17 horas

13 Noviembre. Cabrejas del Pinar Ayto 17horas