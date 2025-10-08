Diputación respalda preservación de la histórica muralla de Berlanga de Duero

Miércoles, 08 Octubre 2025 14:48

La Diputación Provincial de Soria y la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga han firmado este miércoles el primer convenio de colaboración destinado a impulsar el Plan de Gestión de la Cerca Vieja, la muralla medieval que rodea el conjunto monumental de Berlanga de Duero.

El acuerdo, rubricado por el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y la vicepresidenta de la asociación, María Luisa Merino, tiene como objetivo garantizar la restauración, consolidación y adecuada gestión de este enclave histórico, considerado no solo un emblema local, sino también provincial.

“Hoy damos un paso adelante en la protección de nuestro patrimonio, y lo hacemos de la mano de quienes llevan más de veinte años trabajando para que el Castillo y su entorno sigan siendo un orgullo para Berlanga y para toda la provincia de Soria”, ha destacado el presidente, Benito Serrano durante la firma.

La Diputación de Soria compromete una aportación de 35.000 euros, que permitirá financiar parte del presupuesto global de 150.000 euros.

A esta ayuda se suma la subvención de 90.352 euros concedida por la Junta de Castilla y León, mientras que el resto correrá a cargo de la Asociación de Amigos del Castillo, que desde su creación en 2002 ha mantenido una intensa labor de conservación y difusión del patrimonio de Berlanga de Duero.

La asociación será la encargada de contratar la redacción del proyecto técnico, tramitar los permisos necesarios y adjudicar las obras. Por su parte, la Diputación provincial aporta financiación y respaldo institucional para que la restauración de la muralla sea una realidad.

“El Castillo de Berlanga y su muralla son un símbolo de identidad, no solo para el municipio, sino para toda la provincia. Preservarlos significa mantener vivo nuestro pasado, pero también abrir nuevas oportunidades de futuro en torno al turismo y la cultura”, ha querido destacar Serrano.

El presidente también quiso destacar la relevancia de Berlanga como motor cultural y turístico: “Gracias a proyectos como este, Berlanga se posiciona como uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia, y, como recientemente se ha celebrado, se alza con orgullo como el pueblo más bonito de España. Esperamos que Berlanga de Duero siga adelante, creciendo en patrimonio, en oportunidades y en futuro para sus vecinos”.

Este convenio refuerza la colaboración institucional y pone en valor el patrimonio soriano, un objetivo que la Diputación considera de “gran interés” y que, en palabras del presidente, “es una tarea que solo se puede conseguir sumando esfuerzos, instituciones, asociaciones y vecinos”.