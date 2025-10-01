La Junta tendrá que actuar para reducir accidentes por fauna silvestre en la carretera de Berlanga

Miércoles, 01 Octubre 2025 12:17

La Comisión de Movilidad de las Cortes de Castilla y León ha aprobado hoy la proposición no de ley presentada por Soria ¡Ya! para que la Junta actúe con urgencia en los tramos más peligrosos de la carretera autonómica SO-100 que une el municipio de Soria con Berlanga de Duero.

En esta vía se concentra un elevado número de accidentes de tráfico provocados por fauna silvestre.

La iniciativa, defendida por la procuradora soriana Vanessa García, ha salido adelante a pesar del voto en contra del Partido Popular.

Según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre 2019 y 2023 en la SO-100 se registraron 497 accidentes por fauna, lo que convierte a esta vía en la segunda más afectada de toda la provincia de Soria, concentrando en sus cinco primeros kilómetros el 25,95% de los incidentes (129)

En total, las carreteras sorianas dependientes de la Junta acumularon 3.283 accidentes por esta causa en este periodo.

Además, entre los años 2016 y 2021 el tramo entre los puntos kilométricos 9,8-14,8 de esta carretera autonómica fue el cuarto con más accidentes provocados por animales en vías interurbanas españolas

La propuesta aprobada insta a la Junta a intervenir de forma prioritaria en los tramos más peligrosos de la SO-100, instalar señalización inteligente basada en inteligencia artificial, incorporar sensores térmicos que detecten la presencia de fauna en tiempo real y adoptar medidas físicas como vallados cinegéticos o pasos de fauna.

Durante su intervención, Vanessa García ha denunciado que la Junta no ataja esta emergencia, mientras otras comunidades como Navarra o Cataluña ya han aplicado soluciones tecnológicas con resultados exitosos.

La procuradora ha detallado que, en Navarra, la instalación de sensores térmicos y paneles inteligentes ha logrado reducir los accidentes en un 70%, mientras que en Girona, medidas similares han reducido un 37% los accidentes por fauna durante 2024.

"No es incapacidad técnica, es pura indiferencia política", ha criticado.

En este sentido, desde Soria ¡Ya! han recordado en un comunciado que la propia Junta firmó en 2023 un convenio con la Universidad de Salamanca para instalar este tipo de señalización inteligente, pero desde entonces «no se ha colocado ni una sola señal más» y el programa ha supuesto un coste de casi 400.000 euros.

Esta proposición no de ley es la segunda de una serie de iniciativas que Soria ¡Ya! está impulsando en las Cortes para exigir a la Junta que actúe de forma decidida contra la alta siniestralidad provocada por fauna silvestre en las carreteras de su titularidad.

Las vías autonómicas que centrarán estas futuras proposiciones no de ley son: CL-101, SO-920, SO-160, CL-117, SO-820 y SO-110, todas ellas con más de 100 accidentes provocados por animales entre los años 2019