El 1 de octubre se celebra el Día de Los Pueblos Más Bonitos de España

Lunes, 29 Septiembre 2025 16:47

El próximo miércoles 1 de octubre, los 122 pueblos certificados como Los Pueblos Más Bonitos de España, entre los que se encuentran cinco de la provincia de Soria, celebrarán de manera simultánea en todo el territorio nacional el Día de los Pueblos Más Bonitos de España.

Durante la jornada se llevarán a cabo actos simbólicos como el izado de la bandera de la asociación, la lectura de un manifiesto en defensa del patrimonio y del mundo rural, y actividades abiertas al público en numerosos municipios.

Cada pueblo lo celebrará a su manera, con iniciativas que van desde jornadas de puertas abiertas en monumentos hasta encuentros vecinales, pero todos unidos en un mismo objetivo: poner en valor el cuidado del patrimonio, la riqueza cultural y el turismo sostenible en los pueblos más bonitos del país.

La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España recuerda que este acto, instaurado en 2014, tiene carácter nacional y busca reforzar el compromiso de instituciones, vecinos y visitantes con la preservación de estas joyas patrimoniales.

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, que ya cuenta con 122 localidades únicas, nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española.

El objetivo es promocionar los pequeños municipios, preferentemente rurales, agrupados bajo una misma marca de calidad, a través de las acciones de promoción y eventos culturales que la asociación emprende tanto dentro como fuera de España.

Esta red engloba lugares de gran belleza y personalidad que destilan historia y cultura a la par, villas marcadas por la tradición que el viajero podrá disfrutar al recorrer sus caminos y mezclarse con los lugareños