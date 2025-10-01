A cuatro de cada diez españoles mayores de 55 años les preocupa bastante envejecer

Miércoles, 01 Octubre 2025 12:01

Según los datos del ‘V Barómetro del Consumidor Sénior’, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, cuatro de cada 10 (41%) españoles mayores de 55 años admite que le preocupa “bastante” o “mucho” hacerse mayor.

Sin embargo, un 26 por ciento afronta esta etapa con tranquilidad, señalando que “nada” o “poco” les inquieta esta fase de la vida

La percepción varía claramente según la edad, entre los 55 y 59 años, solo un 19 por ciento se muestra tranquilo ante la idea de hacerse mayor, lo que refleja que en esta franja la incertidumbre sobre la salud, la jubilación y los cambios en la vida personal pueden pesar más.

En el grupo de 60 a 64 años, la proporción de quienes afrontan la madurez con calma sube ligeramente hasta el 23%.

Entre los de 65 a 69 años, un 21% declara sentirse tranquilo, lo que indica que la tendencia no es lineal y que el inicio de la jubilación marca esta percepción.

Por encima de los 70 años, el porcentaje de quienes viven esta etapa con serenidad asciende al 32%, 13 puntos más que entre los más jóvenes, lo que sugiere que con el paso del tiempo muchos sénior logran relativizar los temores iniciales y adaptarse mejor a esta nueva etapa vital.

Se sienten vitales, acompañados e independientes

Sin embargo, los sénior españoles se sienten vitales y acompañados (8,1 sobre 10), manifiestan ilusión por el futuro (7,6) y afirman, con un 9,2, que no necesitan ayuda en su día a día, según las conclusiones del informe ‘Séniors y Salud en España’, del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE,

Además, el 41% de los mayores de 55 años reconoce organizar planes cada semana, como compartir comidas y viajes con amigos y realizar actividades culturales, al aire libre y en comunidad que fortalecen la conexión social y las relaciones saludables contribuyendo a mejorar su bienestar emocional.

El estudio demuestra, además, que vivir solo o acompañado no altera la percepción de los encuestados sobre su estado de salud y grado de vitalidad.

“Estos resultados muestran que, aunque la preocupación por envejecer persiste en parte de la población, los sénior españoles reconocen que se sienten vitales, acompañados e independientes, lo que nos demuestra que envejecer no conlleva de por sí un deterioro radical de la salud. Por eso, es clave seguir impulsando políticas, iniciativas y recursos que favorezcan un envejecimiento activo y saludable, pero también que sean capaces de concienciar de que el envejecimiento es una oportunidad vital”, ha señalado Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE.

Puedes consultar el informe completo en: https://ageingnomics.fundacionmapfre.org/barometro/