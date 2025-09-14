Convocada IV edición de premios "Fiel en el Deber, a los valores beneméritos e institucionales"

Domingo, 14 Septiembre 2025 08:34

La Asociación Histórico-Cultural "Fiel en el Deber" y el Diario Digital Tribuna Benemérita han convocado la cuarta edición de los premios "Fiel en el Deber, a los valores beneméritos e institucionales" 2026.

Estos galardones están enmarcados en el V Memorial María Jesús Carrascosa, con el objetivo de reconocer a quienes prestigian al Cuerpo de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad por su compromiso con los valores institucionales y beneméritos.

Tienen como finalidad distinguir las actitudes profesionales que destacan los distintos valores que definen ante la sociedad al Cuerpo de la Guardia Civil y que redundan en beneficio de la imagen, fama y crédito de la propia Guardia Civil.

Podrán participar todos los miembros de la Guardia Civil que, durante el año 2025, hayan protagonizado servicios, actuaciones o actividades que se correspondan con alguna de las distintas categorías y que de alguna forma prestigien el buen nombre de la Benemérita Institución, igualmente podrán participar los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil con una dilata trayectoria profesional de servicio a la ciudadanía, así como miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que de la misma forma, con sus actuaciones durante el año 2025, hayan prestigiado a sus respectivas Instituciones, así como aquel personal civil que con sus acciones y desde sus respectivos ámbitos de actuación prestigien al Cuerpo de la Guardia Civil.

Durante el mes de febrero se comunicará a los premiados y finalistas la decisión del Jurado y del Comité Evaluador, que en su caso deberán ser aceptados por los premiados y finalistas de los distintos galardones otorgados en las diferentes categorias.

Categorías: Sacrificio, Lealtad, Espíritu Benemérito, Servicio Humanitario, Mérito Profesional, Cultura y Comunicación, entre otras.

Inscripciones abiertas del 8 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026



Correo electronico para presentar candidaturas: redaccion@tribunabenemerita.es

Más información y formulario: Formulario de presentación: http://tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaci%C3%B3n-fiel-en-el-deber/24015-la-asociaci%C3%B3n-fiel-en-el-deber-y-el-diario-digital-tribuna-benem%C3%A9rita-convoca-la-iv-edici%C3%B3n%20premios%20%E2%80%9Cfiel%20en%20el%20deber,%20a-los-valores-benem%C3%A9ritos-e-institucionales%E2%80%9D-2026.html