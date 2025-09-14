Las manifestaciones propalestinas obligan a finalizar antes la Vuelta a España

Domingo, 14 Septiembre 2025 19:57

Las manifestaciones propalestinas han obligado este domingo a finalizar antes de tiempo la 80 edición de la Vuelta a España. La imagen de la prueba ha quedado gravemente dañada.

Los manifestantes propalestinos han invadido las calles del centro de Madrid, en la paseo del Prado, en Atocha, y han obligado a la intervención policial.

La organización de la Vuelta ha decidido finalizar la etapa a 56 kilómetros de la meta marcada en Madrid, en el paseo de la Castellana.

En la Cuesta de Moyano, a escasos metros de la estación de Atocha, centenares de personas han ocupado este espacio portando banderas palestinas.

“Cuando el presidente de la Nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca. Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión. ¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país”!, ha escrito en su perfil de X.

Aunque la seguridad ha sido más amplía que durante la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, un dispositivo con 1.100 policías nacionales, para evitar que hubiera incidentes como los del sábado, la Vuelta a España 2025 ha concluido antes de tiempo.

Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alentado a los radicales propalestinos que han acudido a boicotear varios puntos por los que pasa el pelotón.

Sánchez ha agradecido sus gestos al “pueblo español que se moviliza por causa justas como la de Palestina”.

“Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas”, ha asegurado en primer lugar el jefe del Ejecutivo para, acto seguido, aplaudir a quienes durante estos días han salido a las calles a defender a los palestinos en su guerra contra Israel.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha escrito en X lo siguiente. “Lo siento por La Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha resaltado que España “vuelve a ser faro mundial en defensa de los derechos humanos” después de la cancelación de La Vuelta.

En X, ha asegurado que el pueblo de Madrid ha paralizado “de forma pacífica” la etapa y ha culminado su mensaje con un " Viva Palestina libre".

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que la suspensión se ha decidido para evitar poner en riesgo a los ciclistas, ya que había clavos, cristales y chinchetas en la calzada.

“el problema es la gente que ha ido a reventar La Vuelta, la imagen es lamentable. La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno", ha escrito en X.