AEMET certifica agosto como "mes extremadamente cálido"

Martes, 16 Septiembre 2025 15:32

Agosto de 2025 y de 2024 han tenido una temperatura media de 25 °C. En ambos casos su carácter fue extremadamente cálido, según el balance climático realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Entre el 3 y 18 del pasado mes hubo una intensa y larga ola de calor, en la que las temperaturas llegaron a estar hasta 6 °C por encima de lo normal en el conjunto del país.

Fue un mes muy seco en el noroeste y centro peninsular, mientras que tuvo carácter húmedo en puntos aislados del nordeste e interior.

El pasado mes de agosto fue, en conjunto, extremadamente cálido.

La temperatura media sobre la España peninsular fue de 25,0 °C, valor que queda 2,0 °C por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1991-2020).

El mes de agosto resultó extremadamente cálido en amplias zonas del interior de Galicia, la cordillera Cantábrica, ambas mesetas, norte y centro de Extremadura, centro de Andalucía y Comunitat Valenciana.

Especialmente marcada fue la anomalía cálida en el noroeste peninsular, donde las temperaturas estuvieron en el conjunto del mes entre 2.5 y 3.5 °C por encima de lo normal.

En Baleares y en Canarias tuvo un carácter variable, resultando en conjunto muy cálido en ambos archipiélagos.

Durante la mayor parte del mes agosto las temperaturas estuvieron por encima de los valores medios, destacando la prolongada e intensa ola de calor que se extendió entre los días 3 y 18 de agosto.

En su transcurso, tanto las máximas como las mínimas diarias tomaron valores muy por encima de la media, llegando a situarse en promedio más de 6 °C por encima el día 17.

En cuanto a episodios fríos, las temperaturas se situaron por debajo de los valores habituales para la época del año únicamente durante los días 20 a 22 y 28-29.

Las temperaturas más altas entre estaciones principales correspondieron a Jerez de la Frontera/aeropuerto, con 45,8 °C el día 17, Morón de la Frontera, con 45,2 °C también el día 17, Murcia, con 45,1 °C el día 18, y Alcantarilla/base aérea, donde se registraron 45,0 °C también el día 18.

En cuanto a las temperaturas mínimas, destacaron entre estaciones principales los 5,3 °C de Puerto de Navacerrada observados el día 29, los 5,6 °C de Molina de Aragón también el día 29, los 5,8 °C de Izaña el día 26, y los 7,7 °C de Burgos/aeropuerto, registrados el día 23.

Precipitaciones

Agosto tuvo un carácter seco. La precipitación media sobre la España peninsular fue de 14,4 mm, que supone 66 % del valor normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020).

Fue el décimo sexto agosto más seco de la serie desde 1961, y el séptimo del siglo XXI. En Canarias, en cambio, fue el quinto agosto más húmedo desde 1961.

En conjunto, agosto de 2025 se caracterizó por una marcada anomalía seca en amplias zonas del noroeste y centro peninsular, frente a un comportamiento húmedo en el litoral mediterráneo norte y sectores aislados del suroeste.

En cuanto a las precipitaciones máximas diarias, destacan los 80,8 mm en Santander/aeropuerto el día 20, (el valor más alto de su serie), seguidos por los 60,1 mm en Hondarribia/Malkarroa el mismo día, y los 48,7 mm en Barcelona/aeropuerto el día 28.

Acerca de la precipitación total mensual entre las estaciones principales, sobresale Donostia/San Sebastián/Igeldo con 150,9 mm, seguido de Santander/aeropuerto con 124,7 mm, Hondarribia/Malkarroa con 123,1 mm, Barcelona/aeropuerto con 84,4 mm, Santander con 72,0 mm y Bilbao/aeropuerto con 55,6 mm.