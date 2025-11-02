Victoria por la via rápida de los celestes en Tarragona

Domingo, 02 Noviembre 2025 07:28

Grupo Herce Soria ha sumado su segunda victoria en su primer desplazamiento de la Superliga, en la cancha del Instercap Asisa Tarragona.

Fotografias: Albert Fabregat

La rotación soriana ha ganado por la via rápida manteniendo el control del marcador durante todo el encuentro.

Los riesgos asumidos por los tarraconenses se han reflejado en el marcador en forma de puntos para el cuadro de Alberto Toribio, y el aporte de Lindberg y Moreno les ha permitido cerrar el choque con celeridad.

La Superliga Masculina ha iniciado su segunda jornada con una victoria histórica para Servigroup Playas de Benidorm que ha estrenado su cuenta de victorias ante Pamesa Teruel Voleibol tras un agónico desempate.

Más claros han sido los triunfos locales de Unicaja Costa de Almería, Conectabalear CV Manacor y Conqueridor Valencia ante UC3M Voleibol Leganés, Cisneros La Laguna y Bus Leader San Roque respectivamente.

El único conjunto foráneo que ha podido llevarse la victoria el sábado fue Grupo Herce Soria, que ha vencido en tres sets a Instercap Asisa Tarragona SPSP.

La jornada de Superliga Masculina se cierra en la tarde de este domingo con el enfrentamiento entre CV Melilla y CV Guaguas.