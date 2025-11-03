El Sporting confirma liderato en dos partidos en Tenerife

Lunes, 03 Noviembre 2025 11:44

El Moreno Sáez Sporting se ha mostrado intratable en los dos partidos que ha disputado este fin de semana en Tenerife y ha derrotado con solvencia al Arona Spring In Motion (1-3) el sábado y al Club Voleibol Haris (1-3) al día siguiente. Dos triunfos que le hacen más líder en Primera División de voleibol.

Fotografía: Carlos Alonso

Los sorianos han alcanzado los dieciséis puntos y han jugado un partido más que el segundo clasificado, el Grupo Covadonga de Gijón (Asturias), que suma once y que visitará el polideportivo de Los Pajaritos el próximo sábado, a las 19:15 horas.

El siguiente rival a domicilio del Moreno Sáez Sporting será el Club Voleibol Oleiros de La Coruña, que, con diez puntos, está en el tercer puesto de la tabla.

El combinado dirigido por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa ha ganado cinco de los seis partidos disputados hasta ahora y sólo tropezó (2-3) ante el Jatorkide de Vitoria en el Polideportivo de Los Pajaritos.

El Arona Spring In Motion arrancó la temporada con tres victorias, cayó con claridad en el feudo del Oleiros y contó el sábado ante el Moreno Sáez Sporting con varios refuerzos procedentes de su escuadra de Superliga 2.

El primer equipo del Sporting Santo Domingo venció por 1-3 (25-23, 17-25, 18-25 y 22-25) en un intenso choque, que empezó a quedar encauzado mediado el segundo set.

Fue en ese momento cuando el Arona Spring In Motion se encontró con un sinfín de dificultades a la hora de encadenar acciones positivas ante el juego coral de un Moreno Sáez Sporting especialmente eficaz en segunda línea.

Los tinerfeños movieron el banquillo y los cambios se les atragantaron a los visitantes, a los que les costó más de lo debido sentenciar el encuentro.

Con la misma seriedad que el sábado afrontó el Moreno Sáez Sporting el choque del domingo frente a un Club Voleibol Haris que venía de ganar (1-3) en Oviedo.

Los sorianos vencieron por 1-3 (22-25, 26-24, 15-25 y 20-25) en un partido en el que, quizá como consecuencia del cansancio acumulado el sábado, les costó encontrar su habitual ritmo de juego.

El Moreno Sáez Sporting ganó la primera manga, gracias también a los errores cometidos por el Club Voleibol Haris, al que su mayor inspiración en los momentos decisivos del segundo juego le permitió igualar la contienda.

La escuadra entrenada por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa desplegó un voleibol efectivo en el tercer y en el cuarto set, lo que le permitió superar a un rival más correoso que lo que refleja el marcador final.