Los celestes buscan en Teruel darle la vuelta a las estadísticas

Viernes, 07 Noviembre 2025 16:48

Grupo Herce Soria encara este sábado una comprometida salida a Teruel, en la tercera jornada de la Superliga, y lo hace con el objetivo de seguir invicto. Para ello necesita darle la vuelta a las estadísticas.

El pabellón de Los Planos, a partir de las las 18:30 horas del sábado, será un duro test para el equipo de Alberto Toribio, como lo confirman las estadísticas: en las últimas cuatro temporadas de la Superliga, los celestes solo han podido ganar un partido.

El entrenador de Grupo Herce Soria quiere darle la vuelta a los números con una plantilla que encara motivada este reto deportivo.

"Si no vamos con un nivel muy alto, no vamos a sacar nada de allí. Tenemos que ponernos al límite o no seremos capaces de hacerlo", ha resaltado en la previa del partido.

Los turolenses quieren regresar a las victorias después de su derrota en Benidorm y esperan frenar el buen momento del bloque de Alberto Toribio.

En la tercera jornada de la Superliga, la primera victoria es el objetivo para UC3M Voleibol Leganés e Instercap Asisa Tarragona SPSP.

Los madrileños tras su gran estreno no han podido plantar cara la jornada anterior en Almería, y tratarán de estrenar su cuenta de triunfos ante un rival directo en la batalla por eludir las últimas plazas.

Los tarraconenses quieres sumar sus primeros puntos en el Pabellón Europa y buscarán frenar el juego colectivo de los pupilos de Álvaro Tejero, liderados en el aspecto anotador por Adrian Vanco.

Bus Leader San Roque recibe a Unicaja Costa de Almería con la vista puesta en sumar sus primeros puntos.

El invicto Conqueridor Valencia amenaza el estreno como local de Cisneros La Laguna.

CV Melilla amenaza la imbatibilidad de Conectabalear CV Manacor

La jornada se abrirá cronológicamente con la primera visita de CV Guaguas a Servigroup Playas de Benidorm.

Los alicantinos acumulan su tercer encuentro como local y tras su primera victoria en la jornada anterior quiere seguir dando pasos adelante en su paso por la SVM.

Los jugadores de Adriano Lamb quieren aprovechar el cansancio de la eliminatoria continental de CV Guaguas, que llegará a tierras alicantinas después de medirse con Olympiacos buscando un lugar en la siguiente ronda.

En la competición doméstica, los jugadores de Sergio Miguel Camarero aún no han cedido un set y se mantienen líderes con la eficacia de sus múltiples opciones ofensivas.