Los celestes rompen estadísticas en Teruel y dejan a cero al Pamesa

Sábado, 08 Noviembre 2025 21:08

Grupo Herce Soria ha ganado en la difícil cancha del pabellón de Los Planos al Pamesa Teruel y sigue invicto en la recién iniciada superliga de voleibol.

El Pamesa Teruel Voleibol regresaba este sábado al pabellón de Los Planos con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones y volver a la senda del triunfo en la Superliga, tras su ajustada derrota en Benidorm (3-2).

Pero el equipo de Alberto Toribio, que había viajado a Teruel con la intención de darle la vuelta a unas estadísticas que no le eran favorables, ha dejado a cero al conjunto anfitrión. Tres sets para los sorianos, con dos juegos donde han sido netamente superiores (14-25 y 15-25) y un tercero donde ha sido necesario sufrir hasta el 34-36 definitivo.

El primer juego comenzó igualado hasta el empate a 5, pero desde este momento la rotación soriana dominó de forma clara el encuentro, con grandes ventajas que han llevado a anotarse sin complicaciones el set (14-25).

El Pamesa Teruel ha reaccionado en el segundo juego en los primeros puntos, pero los celestes han nivelado el juego y acto seguido han dado la vuelta al resultado, colocándose con ventaja hasta un 9-17 que dejaba encarrilado el set. Al final 15-25.

En el tercer juego, Grupo Herce Soria ha vuelto a llevar la iniciativa, pero Pamesa Teruel ha complicado más la resolución del set y el partido, donde los dos equipos han llegado empatados en el marcador a 24 tantos.

Los puntos se han sucedido de manera alterna. Teruel ha tenido anotarse el juego en el punto 29-28, pero los celestes han ganado el punto y han terminado cerrando el set y el partido por 34-36.