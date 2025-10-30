El voleibol comparte protagonismo con disfraces en fiesta de Halloween del Sporting Santo Domingo

Jueves, 30 Octubre 2025 16:49

Cerca de 80 niños, nacidos en 2014 y posteriores, han participado este miércoles, en el polideportivo de Camaretas, en la tradicional fiesta de Halloween que organiza el Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria.

La entidad presidida por César Gonzalo adelantó dos días la celebración del 31 de octubre y planteó un entrenamiento diferente para sus seis equipos alevines (cuatro femeninos y dos masculinos), tres conjuntos benjamines (uno masculino y dos femeninos) e integrantes de la Escuela de Camaretas.

Los tres equipos masculinos son fruto del acuerdo de colaboración suscrito con el Río Duero y, aunque se ejercitan habitualmente en el Polideportivo Padre Eusebio Millán, se trasladaron por un día al Polideportivo de Camaretas, que había sido convenientemente decorado para la ocasión.

Los técnicos de todas estas escuadras diseñaron una sesión en la que los partidos (cuatro contra cuatro, tres contra tres…) se convirtieron en los únicos protagonistas. Se pretendía que, por un día, los ejercicios específicos de técnica o táctica quedaran en un segundo plano para dejar paso a un ambiente más lúdico.

De ahí que durante dos horas se pudieran contemplar partidos entre esqueletos, bailarinas, animadoras zombies, brujas, cirujanos de la muerte, enfermeras, bomberos…

Todos los asistentes, además, fueron obsequiados con un dulce recuerdo de su participación en tan diferente fiesta de Halloween.

El Sporting Santo Domingo mostró su satisfacción por la respuesta de sus jugadores e incidió en que organizará más citas de este tipo, que no están únicamente centradas en el deporte.

Los más pequeños participantes en tan particular fiesta de Halloween fueron los jugadores y jugadoras nacidos en 2017 y posteriores que dan sus primeros pasos en el voleibol en la Escuela de Camaretas (miércoles y viernes, de 19:00 a 20:00 horas).

El Sporting Santo Domingo también cuenta, igual que en cursos anteriores, con la Escuela del Colegio Numancia, en la que los entrenamientos se desarrollan los martes y los jueves, de 16:00 a 17:00 horas, en el propio centro.

Este año, ha puesto en marcha la Escuela del Colegio Fuente del Rey, con idénticos horarios de entrenamiento.

Todos los niños que lo deseen se pueden incorporar en cualquier momento a estas Escuelas.

Sólo es preciso llamar al 648035268 o escribir a cvsportingsoria@gmail.com.