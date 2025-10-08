Río Duero Soria presenta al central melillense Azzdin Mimoun

Miércoles, 08 Octubre 2025 14:41

Cañada Real ha sido el escenario elegido para la presentación oficial de Azzdin Mimoun, el central melillense que se incorpora como nuevo jugador del Club Río Duero Voley Soria de cara a la presente temporada.

El acto ha contado con la asistencia del propio jugador, acompañado por Alfredo Cabrerizo, presidente del club, y Víctor Machín, gerente de Cañada Real, empresa patrocinadora y colaboradora habitual del deporte soriano.

Tras la presentación, los asistentes, incluidos los medios de comunicación, han podido disfrutar de una pequeña degustación de productos Cañada Real, reafirmando así el compromiso de la marca con la promoción del deporte y los valores ligados a una vida saludable.

Con esta colaboración, Cañada Real refuerza su apoyo al deporte soriano y al Club Río Duero Voley Soria, como uno de los grandes referentes de este deporte.