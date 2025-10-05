Grupo Herce Soria se adjudica primer Torneo de Campeones 2025

Domingo, 05 Octubre 2025 15:59

Grupo Herce Soria ha ganado la primera edición del Torneo de Campeones 2025 con un excelente juego frente al CV Guaguas.

Los aficionados que se han dado cita al mediodía de este domingo en el remozado pabellón de Los Pajaritos, han podido disfrutar de todo un partidazo que promete emociones fuertes para el inicio de la superliga.

El equipo soriano se ha impuesto por tres set a uno a Guaguas (25-15 / 26-28 / 25-18 y 25-23).

La tercera plaza ha sido para el CV Melilla que ha derrotado al Unicaja Costa de Almería en tres largos y peleados sets: 25-22 / 25-23 y 25-21.

El Grupo Herce Soria consiguió el pase a la final del I Torneo de Presentación de la Superliga Masculina después de vencer al CV Melilla por 3 sets a 0 (23-25, 23-25, 15-25) en la primera semifinal.

El recién renovado Pabellón Municipal Los Pajaritos de Soria ha sido el escenario, el 4 y 5 de octubre de 2025, del primer Torneo Presentación de la Superliga Masculina, una cita inédita en el calendario nacional que reunirá al Herce Soria, CV Melilla, Unicaja Costa de Almería y CV Guaguas.

El evento lo ha organizado el CDV Río Duero Soria, que participará con su equipo de Superliga, el Grupo Herce Soria, y ha contado con la presencia del actual campeón de Liga y Copa, el CV Guaguas de Gran Canaria. Han completado el cuadro de competición el Unicaja Costa de Almería y el CV Melilla, lo que ha garantizado un nivel deportivo de primer orden en una cita histórica para el voleibol nacional.