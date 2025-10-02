Un veterano Sporting encara una Primera División imprevisible

El Moreno Sáez Sporting se estrena oficialmente este sábado en la Primera División Masculina, la categoría en la que exhibió un excelente nivel en la temporada 2022-2023, en la que se proclamó campeón y logró el ascenso a Superliga 2.

Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa -en su doble papel de entrenadores-jugadores- dirigen a una plantilla de dieciocho jugadores, en la que se mantienen doce de los protagonistas del histórico ascenso de hace dos años y medio: Diego Arranz, Rubén Bahón, Alejandro Gómez, Daniel González, Rubén Hernando, Pablo Mugarza, Sergio Pascual, Christopher Pedraza, Alberto Salas, Fernando Soria y los propios Hernández y Vinuesa.

El plantel lo completan Raúl Pascual, Daniel Martín, Fernando Ormazábal, Pablo Blanco, Jairo Jesús Contreras y el todavía juvenil Mateo Sanjuán.

La reestructuración realizada por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) en la Primera División conlleva que gran parte de los rivales del Moreno Sáez sean nuevos en la categoría.

Por eso es más complicado que nunca conocer el nivel de una competición en la que el Sporting no descarta luchar con los mejores.

Sólo cinco de sus adversarios competían en Primera el pasado curso: el Grupo Covadonga de Gijón, el Club Voleibol Oviedo, el Río Duero Soria, el Arona de Tenerife y el Chamarín Vergara madrileño. Al igual que el Moreno Sáez Sporting, el CYL Palencia 2026 militaba el año pasado en Superliga 2 y han ascendido de categoría el Club Voleibol Oleiros de La Coruña, el Jatorkide de Vitoria (Alava), el Club Voleibol Coslada, el Club Voleibol Haris de Tenerife y la Universidad de Burgos CVB.

El Moreno Sáez Sporting llega a su estreno oficial después cuatro semanas de pretemporada, en las que ha disputado cinco amistosos: perdió ante dos equipos de Superliga 2 (el Indescar Zaragoza y el Rodi Bàlafia Volei Lleida), también cayó frente al Indescar Zaragoza B y superó al Río Duero Soria y a la Universidad de Burgos CVB.

Su primer rival, este sábado, a las 14:00 horas, en el Polideportivo San Andrés, será el Río Duero Soria.

El Moreno Sáez Sporting se estrenará en su cancha en la segunda jornada, en la que recibirá al Jatorkide vitoriano.

El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo jugará sus partidos como local en el polideportivo Los Pajaritos, a las 16:00 ó las 19:15 horas, siempre con el objetivo de no coincidir ni con el Grupo Herce de Superliga ni con el CAEP Soria de la Primera Femenina.