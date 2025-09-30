El sueco Lindberg, un jugador completo y experimentado para Grupo Herce Soria

Martes, 30 Septiembre 2025 14:06

Grupo Herce Soria ha presentado al receptor sueco e internacional Viktor Lindberg, de 1,91 metros de altura, en las instalaciones de Soria Natural. Es el primer jugador sueco que recala en el equipo más representativo del voleibol soriano.

El presidente del club celeste, Alfredo Cabrerizo, el jugador sueco y el central Joan Domenech, han sido recibidos por el CEO de la empresa soriana con sede en Garray, José Antonio Esteban, quien además de dar la bienvenida a la expedición del equipo, ha deseado una temporada de trabajo y de éxito para el plantel.

El jugador, que llevaba tres temporadas en la Liga sueca, ha aceptado la oferta de los sorianos al considerar que era un buen momento para abandonar su país para “mejorar en todos los aspectos de su juego”, también pensando en el Campeonato de Europa de selecciones del próximo curso.

Lindberg, que aún no domina el español, ha explicado que cree que puede aportar en recepción, si bien es muy completo en todos los aspectos del juego.

De hecho, su compañero Joan Domenech ha destacado que es un jugador “muy combativo y competitivo”, algo que encaja a la perfección en la filosofía que trata de implantar Alberto Toribio.

Aunque no conocía nada de Soria, antes de llegar a la ciudad, habló con Pelegrín Vargas, quien le explicó que era un gran equipo, con muchos aficionados, que además es “como una familia”.

No obstante, aunque es el primer sueco de la historia que recala en el equipo celeste, se ha mostrado feliz por haber encontrado en la ciudad a algún compatriota.

También reconoce que buscando por internet vio que “el torrezno de Soria era famoso. Lo he probado y está muy bueno”.

Sobre el nivel del equipo y de la Superliga, ha destacado que el club es “más profesional” que el voleibol de su país.

También ha considerado que el nivel del plantel es alto, al igual que el de los contrincantes, por lo que cree que “hay mucho potencial” en una liga “muy pareja”.

Todo ello en un Grupo Hece Soria “muy joven”, ya que él es el más veterano con 29 años de edad

“Aunque muchos compañeros tinen mucha experiencia para su edad”, ha añadido.

Su papel de jugador experimentado, además de su papel en la cancha, implican una gran responsabilidad, algo que ha asegurado que no le importa, primero porque ha resaltado que es un juego colectivo, y después porque ostenta galones de capitán en la selección de su país desde hace varias temporadas.

Por su parte, Joan Domenech ha destacado que la pretemporada discurre por buen camino.

“Es duro, pero estamos invirtiendo” de cara a una campaña en la que también habrá compromiso continental.

Siendo el único teórico titular que ha renovado, asume que el grupo “está en construcción”, si bien ha valorado muy positivamente la vuelta de Lucas, con quien tiene un vínculo de amistad muy fuerte, así como Juan Pablo Moreno que “es quizá la mayor estrella que ha pasado por Soria y viene con ganas de más”.