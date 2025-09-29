El remodelado Los Pajaritos se estrenan con torneo presentación de la Superliga

Lunes, 29 Septiembre 2025 15:29

Soria estrenará su pabellón remodelado de Los Pajaritos, con el mejor voleibol de España en un torneo presentación de la Superliga.

El concejal de Deportes, Manuel Salvador, ha presentado esta mañana el torneo de puesta de gala de la Superliga que se celebrará por primera vez en el calendario federativo y que ha elegido Soria como sede.

Este cuadrangular, con los mejores equipos del panorama nacional, permitirá también conocer in situ la remodelación de todo el polideportivo que ha supuesto una inversión de más de 2 millones de euros.

Junto al concejal han acudido a esta convocatoria, el presidente del Río Duero, que organiza el torneo, también incluido en la programación de San Saturio, y el entrenador, que tendrá en esta cita sus primeros encuentros de pretemporada en casa

El torneo contará con la participación de los cuatro equipos más laureados de España en los últimos años, todos ellos campeones nacionales recientes:

Guaguas (campeón de las últimas ligas y Copas del Rey).

Unicaja Almería (campeón de Liga hace cuatro temporadas).

Melilla (campeón de Copa).

Río Duero, anfitrión y subcampeón de la Superliga en las tres últimas ediciones.

Horarios de competición:

Sábado 4 de octubre

• 17:00 h: Río Duero vs. Melilla

• 19:30 h: Guaguas vs. Unicaja Almería

Domingo 5 de octubre

• 10:30 h: Partido por el 3º y 4º puesto

• 13:00 h: Final del Torneo

Además, el evento irá acompañado de actividades formativas con la Federación Española de Voleibol, que impartirá cursos de Data Volley (estadísticas) y de manejo del sistema de videochallenge. La final está previsto que se retransmita a través de RTVE Play TV o Teledeporte.

El concejal ha subrayado la singularidad del evento y ha indicado que “es torneo especial e ilusionante que servirá como carta de presentación de la Superliga Masculina y como reinauguración del Pabellón de Los Pajaritos. Es un orgullo que Soria acoja un evento de este nivel y que nuestros clubes y deportistas puedan ya disfrutar de una instalación renovada y moderna”.

Alfredo Cabrerizo, presidente de Río Duero, también ha insistido en el nivel conseguido en el cartel.

“Estamos los cuatro equipos que han conseguido algún título nacional en los últimos cuatro años. Es el mejor torneo posible en España ahora mismo”, ha manifestado.

Ha añadido que la organización ha supuesto un esfuerzo conjunto entre el club, la Federación Española y el Ayuntamiento, y ha remarcado que “se busca el mayor espectáculo posible, con videochallenge en los partidos y la retransmisión de la final por Teledeporte o Play TV”.

Por último, Alberto Toribio, entrenador del Río Duero, ha valorado la importancia deportiva del torneo como preparación.

“Sustituye a la Copa Ibérica, que no se ha podido disputar, pero nos permite medirnos en Soria ante rivales directos en una situación muy parecida a la competición oficial. Es la mejor forma de preparar el inicio de liga”.

Toribio ha incidido en que el torneo llega tras seis semanas de pretemporada y permitirá probar al equipo en condiciones reales. “Es un torneo exigente, con poco tiempo de descanso entre partidos, y eso lo acerca a lo que nos vamos a encontrar en la competición. Nuestra idea es competir al máximo y ojalá regalar a la afición una final en casa”.

El Río Duero además se medirá con Almería que posteriormente será su primer adversario en el calendario liguero a finales del mes de octubre.

Para la afición será, además, una oportunidad para conocer todas las mejoras en las prestaciones del polideportiva con obras de eficiencia, accesibilidad, mejora de iluminación y también una ampliación del aforo con gradas retráctiles.