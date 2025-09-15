Ganadores de IV Memorial Álvaro Mazariegos en Club de Golf Soria

Lunes, 15 Septiembre 2025 11:15

Los jugadores locales Javier Sainz, Mario Rodríguez y Ramsés López, en Scratch masculino, y Alicia Lecanda, en femenino, fueron los ganadores de la cuarta edición del Memoria Álvaro Mazariegos de la Serna, disputado este sábado en las instalaciones del Club de Golf Soria y que reunió a 60 participantes.

En el apartado masculino, en Scratch hubo triunfo compartido de tres jugadores del Club de Golf Soria, Javier Sainz, Mario Rodríguez y Ramsés López, que empataron en el primer puesto con 24 puntos, mientras que en damas la victoria fue para Alicia Lecanda con 17 puntos, seguida de Fuencisla Ramos, del club anfitrión, segunda con 14.

En Hándicap masculino 1ª categoría (hasta hándicap 15), el mejor fue Pedro Mazariegos 37 puntos, por delante de otro jugador local, Epifanio Ridruejo, que fue segundo con 36. En 2ª categoría (a partir de 15,1), Emilio Ciriano, del CG Soria, encabezó la clasificación con 41 puntos por delante de sus compañeros de club Julio Álvarez (39) y Juan Jesús Cacho (38).

En Hándicap damas, Gloria Martínez se llevó el triunfo con 32 puntos por delante de tres jugadoras que compartieron la segunda posición con 31: Carmen Ayllón, Eva Renta y Piedad González, todas ellas del Club de Golf Soria.

El torneo se disputó bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos.

En cuanto a los trofeos, hubo premios para el primer y segundo clasificados Hándicap de cada una de las tres categorías y para los campeones Scratch.

Pueden consultar las clasificacions en: https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/77099