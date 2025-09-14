Ganadores de III Torneo de Ajedrez "Molinos de Duero"

Domingo, 14 Septiembre 2025 14:30

El maestro FIDE Juan Alberto Gómez Aguirre, ha ganado el III Torneo de ajedrez “Molinos de Duero”, que se ha celebrado este sábado, día 13 de septiembre, en la casa consistorial del municipio. Juan Alberto venció en las seis partidas que disputó, varias de ellas ante oponentes de nivel parecido al suyo.

En el podio lo acompañaron Alberto de la Esperanza Martín y Martín Lobato Gil, ambos con cinco puntos.

Entre los locales, Juan Martín Díez consiguió ser el mejor local general y su hermano José, el mejor local sub-14.

En las categorías infantiles, los tres primeros clasificados sub-14 fueron Álvaro García Lafuente, Eduardo Ortega La Huerta y Mateo Barca Borobio, todos ellos con cuatro victorias. Los mejores sub-10, que también coincidieron en puntuación, tres, fueron Mateo Gil Barragán, Sergio Tovío Herrero y Oskar Lecumberri Marqués.

El III Torneo de ajedrez “Molinos de Duero” contó con 34 participantes, que disputaron una competición por sistema suizo a seis rondas con partidas de 12 minutos más tres segundos por jugada.

Representantes de la Asociación Sociocultural Amigos de Molinos de Duero entregaron los 9 trofeos y 125 euros en metálico que constituyeron los premios, los cuales fueron patrocinados por el Ayuntamiento de la localidad.

Además, todos los participantes recibieron como obsequio un llavero con un boletus edulis tallado en madera.

El Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia colaboró en el desarrollo de la competición.

El III Torneo de ajedrez “Molinos de Duero” da fin al Circuito de ajedrez “Alfoz de Soria”, cuyos premios, tanto para los jugadores infantiles como para los ajedrecistas más mayores, se entregarán a finales de octubre.