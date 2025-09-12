Daniel Berná firma su mejor actuación del año en el Tumi Spain Golf Tour

Viernes, 12 Septiembre 2025 16:26

Daniel Berná ha firmado su mejor actuación del año dentro del Tumi Spain Golf Tour 2025, el circuito de la PGA de España, al acabar en una excelente segunda posición en el Campeonato de la PGA de España en New Sierra Golf, en Murcia.

El jugador del Club de Golf Soria fue de menos a más y presentó tarjetas de 70, 68 y 67 golpes, para acabar 11 bajo par, a solo un impacto del ganador.

La de New Sierra Golf era la cuarta prueba de una competición que, hasta ahora, había pasado por los campos de Izki Golf, Meaztegi Golf Club y El Encín.

El relevo lo recogerá ahora el Club de Golf Soria, escenario de la quinta prueba del Tumi Spain Golf Tour 2025 los días 1 a 3 de octubre.

En la cita murciana, el jugador del Club de Golf Soria arrancó con un -2 (70 golpes) en una jornada inaugural marcada por la regularidad.

En la segunda vuelta, Berná elevó sus prestaciones con un -4 (68 golpes), con 5 birdies y un solo bogey, con lo que afrontó la jornada final en el segundo puesto –compartido con otros tres jugadores– con -6, a 4 golpes del liderato, que ocupaba David Borda con -10.

La línea ascendente del soriano se mantuvo en la vuelta definitiva, en la que rubricó su mejor recorrido (67 golpes, 5 bajo par), para cerrar el torneo con -11, igualado en la segunda plaza con otros tres jugadores: José Luis Adarraga, Joseba Torres y el líder de la segunda jornada, David Borda.

El ganador fue Emilio Cuartero, que acabó con -12, tan solo 1 golpe mejor que Berná.

La segunda plaza es la mejor posición en la actual edición del Tumi Spain Golf Tour, ya que Berná acabó en el puesto 22 en Izki (en la modalidad de dobles), en el 29 en el Bizkaia Open del Meaztegi Golf y en el 12 en El Encín.